Sumarrek LGS propioa eta etxebizitza publiko gehiago eskatuz hasi du urte politikoa, "agortutako eredua" aldatzeko

Alba Garcia idazkari nagusiak hainbat proposamen egin ditu; horien artean, etxebizitza-parke sendoa, gutxieneko soldata propioa eta oinarrizko errenta unibertsala.

Alba Garcia, Sumar Mugimenduko idazkari nagusia. Argazkia: EFE.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sumar Mugimenduak Imanol Pradales lehendakaria kritikatuz abiatu du urte politikoa. Alba Garcia idazkari nagusiak adierazi du lehendakariak "marketin produktu huts bat" baino ez duela eskaintzen Euskadik "norabide galera" izan arren.

Gainera, Pradalesek ziurgabetasunaren eta arazo sozialen aurrean duen jarrera kritikatu du Garciak: "Egonkortasuna deitzen dio konformismoari; jendea nekatuta dago betiko diskurtsoen politikarekin".

Euskadirentzat Lanbidearteko Gutxieneko Soldata propioa sortzea proposatu du, oinarrizko errenta unibertsala eta etxebizitza-parke publikoa eskatzearekin batera. Garciak nabarmendu du beharrezkoa dela "Euskadiko bizi-kostuari egokitutako" gutxieneko soldata propio bat.

Alba Garcia Martin, Sumar Mugimenduko idazkari nagusia

(Pradalesek) Egonkortasuna deitzen dio konformismoari; jendea nekatuta dago betiko diskurtsoen politikarekin"

Etxebizitzari dagokionez, Sumar Mugimenduko idazkari nagusiak azpimarratu du prezioak arautzearen eta espekulazioa geldiaraztearen beharra: "Ezin da izan jendeak soldata guztia uztea alokairuan; parke publiko sendo bat behar dugu, etxebizitza eskubide bihurtuko duena, eta ez negozio".

Beste proposamenen artean, zaintzarako sistema publiko bat, doakotasuna garraioan, berrindustrializazio berdea eta subiranotasun energetikoa daude. Azkenik, Alba Garcia azpimarratu du Sumarrek ez duela "oposizio atseginik egingo, beste batzuek bezala", baizik eta eztabaida deserosoak eta irtenbide berritzaileak sortzea bilatuko duela.

