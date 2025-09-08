RONDA DE REUNIONES
Andueza pide a Pradales un presupuesto "expansivo" que responda al acuerdo de gobierno pactado

Asimismo, el líder socialista ha trasladado al lehendakari que "la reforma del Estatuto debe tratarse entre los partidos políticos".
VITORIA, 08/09/2025.- El lehendakari, Imanol Pradales, recibe al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza (dcha), a su llega a la reunión en la que ambos analizan la actualidad política y económica y los retos a los que se enfrenta el Gobierno Vasco del que forman parte nacionalistas y socialistas. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
Pradales y Andueza, hoy. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Anduezak aurrekontu "hedakorra" eskatu dio Pradalesi, adostutako "gobernu akordioari eratzungo diona"
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha trasladado al lehendakari, Imanol Pradales, la necesidad de contar con unos presupuestos "expansivos" que permitan desarrollar la "hoja de ruta progresista" contemplada en el acuerdo de gobierno entre el PNV y el PSE-EE.

Andueza,  que ha comparecido ante los medios tras la reunión con el lehendakari, ha indicado que la negociación presupuestaria entre ambos socios del Ejecutivo está "avanzada", y ha mostrado su esperanza de que su partido salga "satisfecho" de estas conversaciones. "La hoja de ruta de este Gobierno es progresista y esperamos que haya correspondencia con unas cuentas adecuadas", ha explicado.

El líder del PSE también se ha referido al reinicio del proceso para abordar la reforma del Estatuto de Gernika de 1979. Ha asegurado que entiende "el interés" de Pradales por conocer en qué punto se encuentran las conversaciones entre los partidos a este respecto, aunque ha indicado que este asunto debe abordarse "en el ámbito de las formaciones políticas y su representación parlamentaria", puesto que así lo establece el acuerdo de gobierno.

En este sentido, ha considerado que la reforma estatutaria que se lleve a cabo "debe basarse en el trabajo que se realizó hace dos legislaturas" en el Parlamento Vasco.

En la reunión, Andueza también ha trasladado al lehendakari su preocupación por el impacto que la inestabilidad internacional pueda acarrear para el tejido económico de Euskadi. “Los aranceles de Trump, la situación económica en Francia y Alemania o la guerra de Ucrania no son el mejor escenario para nuestras empresas, para nuestros trabajadores o para nuestros empresarios”, ha advertido. 

La reunión mantenida hoy se enmarca en la ronda de contactos iniciada por Pradales con los principales partidos vascos con motivo del inicio del curso político.

Imanol Pradales Eneko Andueza Gobierno Vasco EAJ-PNV PSE EE Política

