Anduezak aurrekontu "hedakorra" eskatu dio Pradalesi, adostutako "gobernu akordioari eratzungo diona"

Halaber, buruzagi sozialistak lehendakariari esan dio Gernikako Estatutuaren erreforma lantzea alderdi politikoei dagokiela. 

VITORIA, 08/09/2025.- El lehendakari, Imanol Pradales, recibe al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza (dcha), a su llega a la reunión en la que ambos analizan la actualidad política y económica y los retos a los que se enfrenta el Gobierno Vasco del que forman parte nacionalistas y socialistas. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
Pradales eta Andueza, gaur. Argazkia: EFE
EITB

Datorren urteko aurrekontuak, nazioarteko egoera edota estatus berria. Hiru gaion inguruan hitz egin dute Imanol Pradales lehendakariak eta Eneko Andueza, PSEko idazkari nagusiak, gaur izan duten bileran.  

Hitzordua amaitutakoan egin duen agerraldian, buruzagi sozialistak jakinarazi du, besteak beste, "aurrekontu hedakorrak" eta "inbertsio eraginkorrak" eskatu dizkiola lehendakariari. "Adostutako gobernu akordioari erantzungo dioten aurrekontuak", esan du. 

Aurreratu duenez,  datorren urteko kontuen inguruan bi gobernu bazkideen arteko negoziazioa "aurreratuta" dago, eta itxaropentsu agertu da, PSE-EEk mahai gainean jarritakoak beteko direlakoan. "Gobernu honen bide-orria aurrerakoia da eta aurrekontuek hori islatzea espero dugu", erantsi du. 

Estatus berriari buruz, berriz,  Anduezak lehendakariari helarazi dio gai hori lantzea alderdi politikoei dagokiela. "Esan diot gai hau alderdien artean jorratu behar dela, akordio programan jasota dagoen bezala". 

Horrekin lotuta, adierazi du "batzen gaituzten gauzetan" jarri behar dela indarra. "Bestela, berriro ahalegin honek porrot egingo du".  Bere hitzetan, Eusko Legebiltzarrean eztabaidatu eta adostu beharko da gaia. "Aniztasuna" eta azken urteotan lortutako "eskubide sozialak sendotzea" dira helburuak, Anduezaren ustez. 

Gogoratu duenez,  duela bi legealdi gaiaren inguruan sortutako ponentziak egindako lana "izugarri ona" izan zela, eta bide horri eustearen alde agertu da. 

Azkenik, nazioarteko ezegonkortasunarekiko eta horrek euskal ekonomian izan ditzakeen ondorio kaltegarrien inguruko kezka ere azaldu dio PSE-EEko ordezkariak Jaurlaritzako gobernuburuari. "Trumpen  muga-zergak, Frantzia edota Alemaniako egoera ekonomikoa edo Ukrainako gerra ez dira jokaleku egokiena gure enpresentzat". 

Hori dela eta, "neurriak" hartu behar direla nabarmendu du, "ondorio kaltegarriak saihesteko".  Nolanahi ere, iritzi dio Espainiako egoera ekonomikoa "portaera ona" ari dela erakusten, eta, oraingoz, "aukera gehiago" ikusten ditu arriskuak baino. 

Urte politiko berria abiatu berritan, lehendakariak bere asmoak eta helburuak partekatzeko, alderdiekin abiatu duen errondaren barruan kokatzen da gaurko bilera. 

18:00 - 20:00
Imanol Pradales Eneko Andueza Eusko Jaurlaritza EAJ PSE EE Politika

