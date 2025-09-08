Gobierno de España
Sánchez reivindica la inversión en cooperación al desarrollo, frente al "5 % en defensa"

Sánchez reivindica la inversión en cooperación al desarrollo, y "no un 5% en defensa", para garantizar la seguridad
Euskaraz irakurri: Sanchezek garapenerako lankidetzan inbertitzea aldarrikatu du, eta ez "% 5 defentsan"
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha reivindicado que invertir en cooperación al desarrollo es "lo más inteligente". Ya que, según él, contribuye a la seguridad más que lo hace la inversión del 5% del PIB en defensa, a la que se han comprometido los miembros de la OTAN y de la que España se ha quedado fuera.

Sánchez anuncia nueve acciones de ejecución inmediata para parar el genocidio en Gaza
Sánchez anuncia embargo de armas por ley a Israel y prohibición de entrada a quien participe en el genocidio

En una declaración sin preguntas en Moncloa, ha denunciado que lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, que comenzó como una respuesta a "los atroces atentados de Hamás" del 7 de octubre de 2023, "no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del Derecho Humanitario".

