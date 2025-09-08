Espainiako Gobernua
Sanchezek garapenerako lankidetzan inbertitzea aldarrikatu du, eta ez "% 5 defentsan"

Sánchez reivindica la inversión en cooperación al desarrollo, y "no un 5% en defensa", para garantizar la seguridad
18:00 - 20:00

Pedro Sanchez, pertsona kooperanteen egunean. Bideotik ateratako irudia.

EITB

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak aldarrikatu du garapenerako lankidetzan inbertitzea "zentzuzkoena" dela; izan ere, bere ustez, BPGren % 5eko inbertsioak baino gehiago laguntzen du segurtasunean. Aldiz, NATOko kideek hori egiteko konpromisoa hartu dute.

Gazako genozidioa gelditzeko bederatzi ekintza iragarri ditu Sanchezek
Pedro Sanchez Politika Psoe Espainia Espainiako gobernua

