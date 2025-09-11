LA VUELTA
El Gobierno español es partidario de que la Vuelta prohíba la participación de equipos israelíes

"Todo el mundo entiende y comprende que cada vez sean más los ciudadanos que salgan a la calle a manifestarse y mostrar su indignación frente a la masacre que se está viviendo en Gaza", ha señalado Pilar Alegría, portavoz del Gobierno español.
GRAF1079. PONFERRADA (LEÓN), 10/09/2025.- Decenas de personas protestan contra Israel al paso del pelotón por el Castillo de los Templarios en Ponferrada (León), durante la etapa 17 de la Vuelta Ciclista a España, disputada este miércoles entre O Barco de Valdeorras (Ourense) y Alto de El Morredero (EL Bierzo-León) y con 143,2km de recorrido. EFE/ Ana F Barredo
Protestas a favor de Palestina en La Vuelta. Foto: EFE
Agencias | EITB

La portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, ha afirmado que al Ejecutivo "le gustaría y apoyaría" que la Vuelta Ciclista a España y la Unión Ciclista Internacional no permitiera la participación de clubes rusos o equipos patrocinados por empresas israelíes en las competiciones deportivas, tal como decidieron otros organismos internacionales del deporte en 2022.

Ante las protestas ciudadanas que se han vivido los últimos días también en el País Vasco por la participación del equipo Israel Premier Tech en la Vuelta Ciclista a España, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes ha señalado en una entrevista en RNE que hace tres años los organismos y federaciones internacionales deportivas tomaron decisiones "claras" para negar la participación de Israel en competiciones internacionales.

"Y me gustaría y apoyaría que esa decisión a día de hoy fuera en la misma dirección", en referencia a La Vuelta Ciclista a España.

Ha recordado que quien tiene la iniciativa y quien promueve y dirige La Vuelta es una entidad privada y que es el Gobierno el tiene que aprobar que se pueda celebrar, pero que también es el Ejecutivo el que tiene la responsabilidad de "saber conjugar y velar por la seguridad e integridad de los deportistas y aficionados con el derecho a manifestarse pacíficamente que tienen todos los ciudadanos".

"Y todo el mundo entiende y comprende que cada vez sean más los ciudadanos que salgan a la calle a manifestarse y mostrar su indignación frente a la masacre que se está viviendo en Gaza", ha señalado.

La Policía va a desplegar 1.100 agentes y la Guardia Civil otros 400 este fin de semana en Madrid para velar por la seguridad de la Vuelta Ciclista a España, ante las protestas que se están sucediendo a lo largo del recorrido por la participación del equipo Israel Premier Tech.

La ministra ha insistido en que "sí seríamos partidarios" de que se adoptaran las mismas decisiones deportivas que se adoptaron en 2022 y ha recordado que después de La Vuelta habrá otras competiciones internacionales, como la Euroliga, en la que grandes equipos rusos como el CSK "no podrán participar porque así se decidió" hace tres años.

"Y frente a la masacre que se vive es difícil explicar que haya dos varas de medir", ha puntualizado.

