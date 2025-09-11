ITZULERA
Espainiako Gobernua Vueltak Israelgo taldeen parte-hartzea debekatzearen alde dago

"Mundu guztiak ulertzen du gero eta herritar gehiago kalera ateratzea eta Gazan bizi den sarraskiaren aurrean haserrea agertzea", adierazi du Pilar Alegria Espainiako Gobernuko bozeramaileak.

GRAF1079. PONFERRADA (LEÓN), 10/09/2025.- Decenas de personas protestan contra Israel al paso del pelotón por el Castillo de los Templarios en Ponferrada (León), durante la etapa 17 de la Vuelta Ciclista a España, disputada este miércoles entre O Barco de Valdeorras (Ourense) y Alto de El Morredero (EL Bierzo-León) y con 143,2km de recorrido. EFE/ Ana F Barredo
Palestinaren aldeko protestak Vueltan. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pilar Alegria Espainiako Gobernuko bozeramaileak adierazi duenez, Gobernuak "gustatuko litzaioke eta babestuko luke" Espainiako Txirrindularitza Itzuliak eta Nazioarteko Txirrindularitza Batasunak Errusiako klubei edo Israelgo enpresek babestutako taldeei kirol lehiaketetan parte hartzen ez uztea, nazioarteko beste erakunde batzuek 2022an erabaki zuten bezala.

Azken egunotan protestak izan dira Israel Premier Tech taldeak Espainiako Itzulian parte hartzeagatik eta Euskadin ere izan diren protestak direla eta, Hezkuntza, Lanbide Heziketa eta Kirol ministroak RNEn egindako elkarrizketa batean adierazi duenez, duela hiru urte nazioarteko kirol erakunde eta federazioek erabaki "argiak" hartu zituzten Israelek nazioarteko lehiaketetan parte hartzea ukatzeko.

"Eta gustatuko litzaidake eta babestuko nuke erabaki hori gaur egun norabide berean izatea", Espainiako Vueltari erreferentzia eginez.

Gogorarazi du Vuelta sustatzen eta zuzentzen duena erakunde pribatu bat dela, eta Espainiako Gobernuak onartu behar duela egin ahal izatea, baina Espainiako Gobernuak ere baduela erantzukizuna "kirolarien eta zaleen segurtasuna herritar guztiek modu baketsuan adierazteko duten eskubidearekin uztartzen eta zaintzen jakiteko".

"Eta mundu guztiak ulertzen du gero eta herritar gehiago kalera ateratzea eta Gazako sarraskiaren aurrean haserrea agertzea", adierazi du.

Poliziak 1.100 agente eta Guardia Zibilak beste 400 jarriko ditu asteburuan Madrilen, Espainiako Itzuliko segurtasuna zaintzeko, Israel Premier Tech taldearen parte-hartzeagatik ibilbidean zehar egiten ari diren protesten aurrean.

