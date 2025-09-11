Espainiako Gobernua Vueltak Israelgo taldeen parte-hartzea debekatzearen alde dago
"Mundu guztiak ulertzen du gero eta herritar gehiago kalera ateratzea eta Gazan bizi den sarraskiaren aurrean haserrea agertzea", adierazi du Pilar Alegria Espainiako Gobernuko bozeramaileak.
Pilar Alegria Espainiako Gobernuko bozeramaileak adierazi duenez, Gobernuak "gustatuko litzaioke eta babestuko luke" Espainiako Txirrindularitza Itzuliak eta Nazioarteko Txirrindularitza Batasunak Errusiako klubei edo Israelgo enpresek babestutako taldeei kirol lehiaketetan parte hartzen ez uztea, nazioarteko beste erakunde batzuek 2022an erabaki zuten bezala.
Azken egunotan protestak izan dira Israel Premier Tech taldeak Espainiako Itzulian parte hartzeagatik eta Euskadin ere izan diren protestak direla eta, Hezkuntza, Lanbide Heziketa eta Kirol ministroak RNEn egindako elkarrizketa batean adierazi duenez, duela hiru urte nazioarteko kirol erakunde eta federazioek erabaki "argiak" hartu zituzten Israelek nazioarteko lehiaketetan parte hartzea ukatzeko.
"Eta gustatuko litzaidake eta babestuko nuke erabaki hori gaur egun norabide berean izatea", Espainiako Vueltari erreferentzia eginez.
Gogorarazi du Vuelta sustatzen eta zuzentzen duena erakunde pribatu bat dela, eta Espainiako Gobernuak onartu behar duela egin ahal izatea, baina Espainiako Gobernuak ere baduela erantzukizuna "kirolarien eta zaleen segurtasuna herritar guztiek modu baketsuan adierazteko duten eskubidearekin uztartzen eta zaintzen jakiteko".
"Eta mundu guztiak ulertzen du gero eta herritar gehiago kalera ateratzea eta Gazako sarraskiaren aurrean haserrea agertzea", adierazi du.
Poliziak 1.100 agente eta Guardia Zibilak beste 400 jarriko ditu asteburuan Madrilen, Espainiako Itzuliko segurtasuna zaintzeko, Israel Premier Tech taldearen parte-hartzeagatik ibilbidean zehar egiten ari diren protesten aurrean.
Politikari buruzko albiste gehiago
Nafarroako Gobernuak beste sei pertsona gehiago aitortu ditu Estatuaren bortxaren biktima modura
Ebazpen horiekin 84 dira jada orian arte 16/2019 Foru Legearen esparruan indarkeria politikoaren biktima gisa aitortutako pertsonak.
Katalunia eta Euskadi "subiranotasunaren defentsan" batuta egotea defendatu dute EAJk eta EH Bilduk
Aitor Esteban (EAJ) eta Idurre Bideguren (EH Bildu) Kataluniako Diadaren ospakizunetan izan dira. Buruzagi jeltzaleak ohartarazi duenez, "oso adi eta elkarrekin ibili beharko gara nazio bila, batez ere Europari begira".
Rafael Casanovaren monumentuaren aurrean egindako lore-eskaintzekin abiatu dute Diada Katalunian
Kataluniako erresistentziaren ikur den monumentuaren aurrean desfilatu dute erakunde, alderdi eta entitateetako ordezkariek. Independentismoak bere indar erakustaldia egin nahi du gaur, Salvador Illa presidentearen bigarren Diadan, azken urteetan ANCren mobilizazioetan jende kopurua gutxituz joan denean.
Kataluniako Diadak katalanaren defentsa indartuko du EAJren eta EH Bilduren presentziarekin
Kataluniako independentismoaren ahultasun politiko handiko une batean heldu da du irailaren 11 hau, katalana blindatzen zuen dekretuaren baliogabetze judizialak bultzatuta. EAJren aldetik Aitor Esteban eta Joseba Diez Antxustegi izango dira, eta EH Bilduren izenean Idurre Bideguren eta Igor Zulaika.
Sortuk memoria eta erakundeen aitorpena eskatu ditu Txiki eta Otaegirentzat
Irailaren 27an 50 urte beteko dira fusilatu zituztenetik, eta alderdiak Iruñean egingo den oroimen-ekitaldian parte hartzeko deia egin du. Ekitaldi horiek "mina" eragiten dutela diotenei buruz, Sorturen iritziz, oraindik "lehen eta bigarren mailako biktimak" daude.
Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiak bertan behera utzi ditu ikasgeletan katalana babesten duen dekretuaren hainbat artikulu
Epaiak hamar bat artikulu baliogabe utzi ditu, besteak beste, katalana komunikazio- eta ikaskuntza-hizkuntza gisa eta irakaskuntza- eta administrazio-jardueretako ohiko hizkuntza gisa ezartzen zutenak. Generalitateak helegitea jar dezake.
Euskadiren gaitasun energetikoarekiko konpromisoa betetzeko eskatu dio Pradalesek Sanchezi
Onda Vascari eskainitako elkarrizketan lehendakariak gogoratu duenez, konpromiso hori "udan" gauzatuko zen. "Atzerako kontuan gaude, eta espero dut Espainiako Gobernuak aldebiko bileran emandako hitza betetzea eta planifikazio berrian gai hori konponduta izatea", gaineratu du.
Feijook Sanchezi: "Epaileei, hedabideei eta hautetsontziei diezun beldugarratik bakarrik aritzen zara"
Diputatuen Kongresuan egindako lehen osoko bilkuran ika-mika izan dute PPko buruak eta Espainiako Gobernuko presidenteak. Feijook "inputatu anitzekoa" izendatu du Sanchezen emaztea. Sanchezek, ordea, defendatu du "Gobernu garbia eta funtzionala" duela.
Yolanda Diazek bere gain hartu du lanaldi-murrizketaren porrota, eta mobilizaziorako deia egin du
PPk, Voxek eta Juntsek 177 eserlekuko gehiengo absolutua dutenez, betoa ezarriko diote Gobernuaren arauari, eta parlamentuko tramitetik kenduko dute.