Andueza: "El futuro del autogobierno se tendrá que pactar con el Estado, dentro de la Constitución"

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak ETB1eko ‘Egun On’ saioan azpimarratu duenez, “Estatutuaren erreforman batzen gaituzten gai guztietan jarri behar da arreta; ez bereizten gaituztenetan, hala nola autodeterminazio-eskubidean”.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Andueza: "Autogobernuaren etorkizuna Estatuarekin adostu eta Konstituzioaren barne egon beharko da"
author image

EITB

Última actualización

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha subrayado en el programa 'Egun On' de ETB1 que "En la reforma del Estatuto hay que centrarse en todas las cuestiones que nos unen; no en aquellas que nos dividen, como el derecho de autodeterminación. Asimismo, ha subrayado que "el futuro del autogobierno debe ser pactado con el Estado, y todo ello dentro del marco constitucional".

EH Bildu PSE EE EAJ-PNV Parlamento Vasco Eneko Andueza Política Partidos Políticos Comunidad Autonóma Vasca Gobierno de España

