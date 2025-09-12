Andueza: "Autogobernuaren etorkizuna Estatuarekin adostu beharko da, Konstituzioaren barne"
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak ETB1eko "Egun On" saioan esan duenez, "batzen gaituzten gaietan jarri behar dugu arreta, ez bereizten gaituztenetan". Horren ustez, “autogobernuaren etorkizuna Estatuarekin adostu eta Konstituzioaren baitan egon beharko da”.
Albiste gehiago politika
Espainiako Estatuak eta EBk migrazioaren aferan ez dute maila eman, Pradalesen eta Clavijoren ustez
Lehendakariak azaldu duenez, "iparraldeko mugaren" estatusa onartzeko borrokan dabil Euskadi, uda honetan, adibidez, baliabide propioak baliatuta, kalean lo egin behar izan duten maliar erbesteratuen beharrei erantzun behar izan dielako.
Asiron, Endika Alonsoren aurkako salaketari buruz: "UPNk politika judizializatzeko joera du; gauza horiek ez lirateke eztabaida politikotik irten behar"
Hatortxu Rocken egindako adierazpenengatik salatu du UPNk EH Bilduren zinegotzia, eta Iruñeko alkateak defendatu egin du. Joseba Asironen arabera, "pertsonen eskubideen defentsa ezin da inoiz delitu izan".
Ramiro Gonzalez: "Ez dira gauza bera errefusatzea eta gaitzestea"
Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak Beatriz Artolazabal jasaten ari den jazarpena gaitzetsi du. Era berean, EH Bilduk horrelakorik egin ez izana kritikatu du, honakoa esanez: "Ez da gauza bera arbuiatzea eta gaitzestea". "Hitzak garrantzitsuak dira", adierazi du Gonzalezek Radio Vitoriako mikrofonoetan.
UPNk Iruñeko EH Bilduko zinegotzi bat salatu du, Hatortxu Rocken "ETAko presoen alde" egindako hitzengatik
UPNtik adierazi dutenez, "Endika Alonsoren hitzak ('Denak etxean egon arte. Gora gu. Gora gureak. Gora Hatortxu') eszenatokitik eta milaka pertsonaren aurrean esan ziren". "Esanahi politiko eta ideologikoz betetako adierazpena da", nabarmendu dute.
Albiste izango da: Bolsonaroren aurkako zigorra, lehendakariaren bidaia Kanarietara eta Charlie Kirken hilketa
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
40.000 pertsonak baino gehiagok subiranotasunaren eta katalanaren alde egin dute Diadako manifestazioetan
Udaltzaingoen arabera, 41.500 pertsona inguruk parte hartu dute ANCk eta Omnium Culturalek deituta Bartzelonan, Gironan eta Tortosan egin diren manifestazioetan. Bartzelonan euri arriskuarekin ekin diote ibilaldiari eta aurreko urteetan baino jende gutxiago irten da. Parte hartzaileek subirautasuna aldarrikatu eta hizkuntza katalanaren defentsa egin dute.
Euskadik eta Kanariek lankidetza hitzarmena sinatu dute I+G+B garatzeko, enpleguan eta migrazioan begirada jarrita
Besteak beste, sinatutako protokoloaren arabera, bi lurraldeek konpromisoa hartu dute I+G+B arloko enpresetara egokitutako profesionalak prestatzen elkarri laguntzeko.
PSOEk 9 puntuko aldea atera dio PPri CISen iraileko barometroan
Espainiako hauteskunde orokorrak gaur izanez gero, sozialistek botoen ehuneko ia 33 lortuko lituzke, eta popularrek, aldiz, ehuneko ia 24.
Autogobernuaren berrikuntzari buruzko eztabaidan "lan asko egitea eta titular gutxiago ematea" gomendatu du EH Bilduk
Nerea Kortajarenak adierazi duenez, "denok ulertzen badugu hau dela unea eta estatus berriari buruzko eztabaidak zentralitatean egon behar duela, nik lan gehiago eta titular gutxiago gomendatuko nituzke". Era berean, EH Bilduko buruzagiak autogobernuaren berrikuntzari buruzko elkarrizketetan murgilduta dauden alderdi politikoei "erabakitasunez, gaitasunez eta erantzukizunez" jokatzeko deia egin die.