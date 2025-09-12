URTE POLITIKO BERRIA
Andueza: "Autogobernuaren etorkizuna Estatuarekin adostu beharko da, Konstituzioaren barne"

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak ETB1eko ‘Egun On’ saioan azpimarratu duenez, “Estatutuaren erreforman batzen gaituzten gai guztietan jarri behar da arreta; ez bereizten gaituztenetan, hala nola autodeterminazio-eskubidean”.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak ETB1eko "Egun On" saioan esan duenez, "batzen gaituzten gaietan jarri behar dugu arreta, ez bereizten gaituztenetan". Horren ustez, “autogobernuaren etorkizuna Estatuarekin adostu eta Konstituzioaren baitan egon beharko da”.

EH Bildu PSE EE EAJ Eusko Legebiltzarra Eneko Andueza Politika Alderdi Politikoak Euskal Autonomia Erkidegoa Espainiako gobernua

Albiste gehiago politika

Diada eguneko manifa Bartzelonan
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

40.000 pertsonak baino gehiagok subiranotasunaren eta katalanaren alde egin dute Diadako manifestazioetan

Udaltzaingoen arabera, 41.500 pertsona inguruk parte hartu dute ANCk eta Omnium Culturalek deituta Bartzelonan, Gironan eta Tortosan egin diren manifestazioetan.  Bartzelonan euri arriskuarekin ekin diote ibilaldiari eta aurreko urteetan baino jende gutxiago irten da. Parte hartzaileek subirautasuna aldarrikatu eta hizkuntza katalanaren defentsa egin dute.

Nerea Kortajarena
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Autogobernuaren berrikuntzari buruzko eztabaidan "lan asko egitea eta titular gutxiago ematea" gomendatu du EH Bilduk

Nerea Kortajarenak adierazi duenez, "denok ulertzen badugu hau dela unea eta estatus berriari buruzko eztabaidak zentralitatean egon behar duela, nik lan gehiago eta titular gutxiago gomendatuko nituzke". Era berean, EH Bilduko buruzagiak autogobernuaren berrikuntzari buruzko elkarrizketetan murgilduta dauden alderdi politikoei "erabakitasunez, gaitasunez eta erantzukizunez" jokatzeko deia egin die.
