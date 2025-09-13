Viaje de trabajo
El lehendakari destaca que Euskadi y Canarias tienen la oportunidad de reforzar su colaboración

Imanol Pradales lehendakariak “elkarrizketan, negoziazioan eta akordioetan oinarritutako politikan sakondu" beharra dagoela azpimarratu du Kanariar uharteetara egindako lan-bidaian.
Euskaraz irakurri: Euskadik eta Kanariek lankidetza indartzeko aukera dutela nabarmendu du lehendakariak
EITB

El lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado en su viaje de trabajo a las Islas Canarias la necesidad de "profundizar en una política basada en el diálogo, la negociación y la búsqueda de acuerdos", y ha afirmado que es posible dar un salto en temas como la ciencia, la economía azul o la migración.

