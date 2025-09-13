Lan-bidaia
Euskadik eta Kanariek lankidetza indartzeko aukera dutela nabarmendu du lehendakariak

Imanol Pradales lehendakariak “elkarrizketan, negoziazioan eta akordioetan oinarritutako politikan sakondu" beharra dagoela azpimarratu du Kanariar uharteetara egindako lan-bidaian.
Imanol Pradales lehendakariak “elkarrizketan, negoziazioan eta akordioetan oinarritutako politikan sakondu" beharra dagoela azpimarratu du Kanarietara egindako lan-bidaian. Ildo horretatik, zientzian, ekonomia urdin jasangarrian edota migrazioan “jauzi bat emateko aukera” dagoela esan du.

