El lehendakari Pradales urge a avanzar en un nuevo pacto estatutario ante la amenaza de "tiempos complicados" para Euskadi

En este sentido, ha dicho que la responsabilidad de los partidos e instituciones vascas es "aprovechar la oportunidad" que supone "la estabilidad en Euskadi y el momento político en el Estado". "Hay trenes que pueden no volver a pasar en mucho tiempo", ha indicado.

El lehendakari se ha comprometido a facilitar el consenso entre los partidos vascos para lograr un "suelo común" que parta de la "generosidad". "Sin jugar, sin especular con nuestro futuro político y sobre todo sin fallar al pueblo vasco", ha defendido.



Así las cosas, ha anunciado que en junio de 2026 abrirá de nuevo una ronda con los partidos del arco parlamentario vasco para analizar los pasos que se hayan dado hasta entonces y establecer los siguientes para "ampliar y mejorar el autogobierno".

Transferencias pendientes

En relación al autogobierno, el lehendakari ha emplazado a Pedro Sánchez, a culminar las transferencias pendientes este año. "El Gobierno español sabe que de lo que haga este otoño dependerá la evaluación de fin de año", ha asegurado.

Además, ha recordado que está encima ya la fecha pactada para el traspaso de las competencias, que concluiría a final de año. "Nosotros no hemos fallado y no vamos a fallar", antes de añadir que "todos los papeles" estarán a encima de la mesa a principios de octubre.