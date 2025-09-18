Estatutu berria adosteko dei egin die lehendakariak alderdiei, Euskadirentzat "garai zailak" datozela eta
"Orain alderdien garaia da; hitz egin, negoziatu eta adosteko garaia", azpimarratu du lehendakariak. Ildo horretan, iragarri du ekainean berriro alderdiekin bilera erronda egingo duela egindako ibilbidea aztertu, ebaluatu eta ondorengo urratsak aztertzeko. Autogobernuari lotuta, urtea amaitu arteko epea eman dio Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuari Gernikako Estatutua osorik betetzeko.
Imanol Pradales lehendakariak estatutu berria "negoziatu eta adosteko" dei egin die alderdiei, "Euskadirentzat oso garai zailak eta ilunak" iritsi daitezkeela eta.
Politika orokorreko lehen osoko bilkura da gaurkoa lehendakariarentzat, eta, urte politikoari begira bere gobernuak dituen erronkak eta helburuak azaldu ditu, autogobernuan azpimarra jarrita.
Negoziazioak "soseguz, baina denborarik galdu gabe" egin behar direla adierazi ondotik, bidea ezin dela "mugarik gabe luzatu" nabarmendu du. Hori dela eta, 2026ko ekainera arteko epea jarri du akordioa lortzeko muga gisa. Azaldu duenez, berriro alderdiekin bilera erronda egingo du egindako ibilbidea aztertu, ebaluatu eta ondorengo urratsak aztertzeko.
"Orain alderdien garaia" dela azaldu du lehendakariak, bera bidelagun izango dela argi utzita. Ildo horretan, erantzukizunez jokatzeko eta "gure nazioaren alde", aukerak aprobetxatzeko eskatu die talde politikoei, denbora luzean horrelako beste aukerarik egongo ez delakoan.
"Autogobernu berriak eskuzabaltasuna eta arriskuak hartzea eskatzen digu, nahiz eta batzuen edo besteen etxeak pixka bat harrotu", gaineratu du.
Falta diren transferentziak
Autogobernuari lotuta, urtea amaitu arteko epea eman dio Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuari Gernikako Estatutua osorik betetzeko. "Espainiako Gobernuak badaki udazken honetan egiten duenaren araberakoa izango dela urte amaierako ebaluazioa", gehitu du.
"Guk ez dugu hutsik egin eta ez dugu hutsik egingo", nabarmendu du. Ildo horretan, gogora ekarri du falta diren eskumenak eskualdatzeko hitzartutako data gainean dagoela. "Paper guztiak, urriaren hasieran Madrilgo mahai gainean egongo dira", gaineratu du.
Denborak estutzen du Madril, baina presak ezin du lanak ondo ez egiteko aitzakia izan. Ez dugu edozer gauza sinatuko; ez dugu matxuratutako merkantziarik onartuko
Gazako "genozidioa" salatzeko minutu bateko isilunearekin abiatu dute Politika Orokorreko Osoko Bilkura
"Gazan ikusten ari garen genozidioa salatuz" hasi du bere hitzaldia lehendakariak, eta minutu bateko isilunea egiteko eskatu die gaurko osoko bilkuran bildutako guztiei.
Pradales: "Europak autonomia politikoa irabazi eta lidergo etikoa ezarri behar du"
Politika Orokorreko Osoko Bilkuraren baitan hainbat iragarpen ere egin ditu. Esaterako, Osakidetzako Lehen Arretan psikologo gehiago arituko direla aurreratu du. Azaldu duenez, Helburua profesional horiek kasu "arinak" artatzea da, zerbitzu espezializatuek kasu konplexuenak tratatzeko.
Bestalde, nerabeen ongizate emozionalerako programa pilotu bat eta gazteen artean pantailen "abusua" saihesteko, lan urtea amaitu aurretik pantailen erabilerari buruzko Herri Estrategia integrala garatuko direla iragarri du.
Lehen Mailako Arretarako psikologo gehiago eta nerabeei zuzendutako ongizate-programa pilotu bat iragarri du Pradalesek
2025-26 lan urterako iragarritako neurrien artean, zaintzari lotutakoak ere ageri dira. Gauzak horrela, jaiotzagatiko 200 euroko dirulaguntzak haurrek 4 urte izan arte luzatuko dira, eta 7 urtera arte 100 euroko dirulaguntzak, familia ugarientzat edo guraso bakarreko familientzat.
Etxebizitzaren arloan, lehendakariak aurreratu du inbertsio publikoa eta pribatua mobilizatuko duen Fondo Soziala aktibatuko duela bere gobernuak eta eremu tentsionatu berriak onartzen jarraituko duela udalekin elkarlanean.
Bestalde, industria politika "sendo" baten aldeko apustua egitearen garrantzia azpimarratu du lehendakariak, eta bide horretan inbertsio proiektu estrategikoei erraztasunak jarri behar zaizkiela adierazi du.
Pradales: "Euskal zerbitzu publikoak indartzeko dugun konpromisoa negoziaezina da"
