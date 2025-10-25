ESTATUTO
Eneko Andueza: "Exijo que no confundan ni engañen a los vascos con soberanías imaginadas"

Eneko Andueza
18:00 - 20:00
EITB

Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, ha abogado por hacer del autogobierno "una herramienta útil", y ha pedido que no se engañe a la ciudadanía vasca "con soberanías imaginadas”. El socialista, ha reclamado una "renovación ajustada" en el aniversario del Estatuto de Gernika, para dar respuesta a las necesidades reales de las personas.

