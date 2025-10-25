ESTATUTUA
Eneko Andueza: "Euskaldunak imajinatutako subiranotasunarekin ez nahasteko eta engainatzeko eskatzen dut"

Eneko Andueza
18:00 - 20:00
EITB

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak autogobernua "tresna erabilgarri gisa" baliatzeko eskatu du, eta euskal herritarrak "asmatutako subiranotasunekin" ez engainatzeko. Gernikako Estatutuaren urteurrenean, pertsonen benetako beharrei erantzuteko "berrikuntza" eskatu du sozialistak.

Eneko Andueza PSE EE Euskal Autonomia Erkidegoa Alderdi Politikoak EAEko Autonomia Estatutua Politika

