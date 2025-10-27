PRINCIPALES TITULARES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: La decisión de Junts, Último lunes de Gernika y victoria de Milei en Argentina

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Sanchez eta Puigdemont
Sánchez y Puigdemont
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Juntsen erabakia, Urriko azken astelehena Gernikan eta Mileiren garaipena
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 27 de octubre de 2025:

La decisión de Junts: La dirección de Junts decide hoy si retira de manera definitiva el apoyo parlamentario al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y si convoca una consulta entre la militancia para refrendar su decisión. El presidente del Junts, Carles Puigdemont, ha convocado a la dirección ejecutiva a una reunión en Perpiñán (Francia). 

Último lunes de Gernika: Gernika-Lumo celebra hoy la tradicional feria del Último Lunes de Octubre. En ella se congregan más de 310 puestos con diversas actividades culturales, deportivas y concursos, para dar color a un mercado tradicional de más de 650 años de historia.

- Victoria de Milei en Argentina: El partido del presidente Javier Milei ha ganado las elecciones legislativas en Argentina con el 39 % de los votos, mientras que la peronista Fuerza Patria y sus aliados han obtenido el 29,4 %, según datos oficiales. La participación en las legislativas argentinas, en mínimos desde el retorno de la democracia. 

Junts per Catalunya Cataluña Pedro Sánchez Gobierno de España Ferias Gernika Lumo Elecciones Argentina Política

Más noticias sobre politica

Cargar más
Publicidad
X