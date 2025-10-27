Será noticia: La decisión de Junts, Último lunes de Gernika y victoria de Milei en Argentina
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 27 de octubre de 2025:
- La decisión de Junts: La dirección de Junts decide hoy si retira de manera definitiva el apoyo parlamentario al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y si convoca una consulta entre la militancia para refrendar su decisión. El presidente del Junts, Carles Puigdemont, ha convocado a la dirección ejecutiva a una reunión en Perpiñán (Francia).
- Último lunes de Gernika: Gernika-Lumo celebra hoy la tradicional feria del Último Lunes de Octubre. En ella se congregan más de 310 puestos con diversas actividades culturales, deportivas y concursos, para dar color a un mercado tradicional de más de 650 años de historia.
- Victoria de Milei en Argentina: El partido del presidente Javier Milei ha ganado las elecciones legislativas en Argentina con el 39 % de los votos, mientras que la peronista Fuerza Patria y sus aliados han obtenido el 29,4 %, según datos oficiales. La participación en las legislativas argentinas, en mínimos desde el retorno de la democracia.
JxCat decidirá hoy si retira o no su apoyo a Sánchez
Se plantea someter la decisión a la militancia en una consulta interna. El encuentro comenzará a las 10:00 horas con la previsión de que sea largo y que no comparecerán hasta las 17:00. En la reuníon que tendrá lugar en Perpiñán se hará balance del acuerdo de Bruselas y se abordará también las "acciones a emprender".
El PNV denuncia pintadas "intolerables" contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria
El presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha dado a conocer las pintadas, añadiendo que “el silencio que las arropa es intolerable en una sociedad democrática”. Por la mañana, ha acusado a EH Bildu de "jugar sucio contra la patria vasca" y de valerse de "la antipolítica"
Los familiares de 'Txiki' y Otaegi creen que el acto en el Congreso se queda corto
En vísperas del Día de las Víctimas de la Dictadura, este jueves se celebrará un coloquio entre los escritores Aroa Moreno y Roger Mateos en el Congreso de los Diputados, quienes reflexionarán sobre los 50 años de la muerte de Franco y el significado histórico de aquellas últimas penas de muerte dictadas por el régimen.
La versión de Mazón sobre su actuación durante la DANA vuelve a tambalearse
Un diario valenciano revela nuevos detalles sobre los movimientos del president el 29 de octubre, mientras la Audiencia ordena que la periodista que comió con él declare como testigo el próximo 3 de noviembre.
El Gobierno Vasco pide "no especular" sobre Sidenor y muestra su "máximo respeto" a la investigación
En una entrevista en Radio Euskadi, Ibone Bengoetxea, vicelehendakari primera del Gobierno Vasco y consejera de Cultura y Política Lingüística, ha destacado que es fundamental "esperar" en relación a la investigación en curso. Asimismo, ha destacado la importancia del acuerdo de Talgo.
PNV acusa a EH Bildu de "jugar sucio contra la patria vasca" y de valerse de "la antipolítica"
El presidente del BBB, Iñigo Ansola, ha reprochado que los episodios violentos siempre están protagonizados por los mismos, y ha subrayado que quien no condena la violencia no es un político digno. “La violencia, el señalamiento y el odio no tienen cabida en nuestro país”, ha subrayado.
Bengoetxea anuncia que aumentará el presupuesto en vivienda y seguridad
La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística ha destacado que el martes aprobarán "unos presupuestos muy pegados a la calle, a las prioridades de la gente".
Los partidos políticos vascos piden la renovación del Estatuto de Gernika, en su 46 aniversario
En un contexto marcado por las negociaciones para la renovación del texto, los diferentes líderes políticos han aprovechado la ocasión para pronunciarse sobre el futuro "renovado Estatuto".