Será noticia: La decisión de Junts, Último lunes de Gernika y victoria de Milei en Argentina

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 27 de octubre de 2025:

- La decisión de Junts: La dirección de Junts decide hoy si retira de manera definitiva el apoyo parlamentario al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y si convoca una consulta entre la militancia para refrendar su decisión. El presidente del Junts, Carles Puigdemont, ha convocado a la dirección ejecutiva a una reunión en Perpiñán (Francia).

- Último lunes de Gernika: Gernika-Lumo celebra hoy la tradicional feria del Último Lunes de Octubre. En ella se congregan más de 310 puestos con diversas actividades culturales, deportivas y concursos, para dar color a un mercado tradicional de más de 650 años de historia.

- Victoria de Milei en Argentina: El partido del presidente Javier Milei ha ganado las elecciones legislativas en Argentina con el 39 % de los votos, mientras que la peronista Fuerza Patria y sus aliados han obtenido el 29,4 %, según datos oficiales. La participación en las legislativas argentinas, en mínimos desde el retorno de la democracia.