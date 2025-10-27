TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: Juntsen erabakia, Urriko azken astelehena Gernikan eta Mileiren garaipena

Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Sanchez eta Puigdemont
Sanchez eta Puigdemont
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 27an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Juntsen erabakia: Junts alderdiko buruzagitzak gaur erabakiko du Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari babesa behin betiko kenduko dion ala ez. Horretarako, baliteke militanteen artean kontsulta egitea. Alderdiko presidente Carles Puigdemontek bilera batera deitu du zuzendaritza, Perpinyanen (Frantzia). 

Urriko azken astelehena Gernikan: Gernika-LumoUrriko Azken Asteleheneko azoka egingo da astelehen honetan. Aurten ere, 310 postu, erakusketak, erakustaldiak eta kultur eta kirol jarduera ugari izango dira, 650 urte baino gehiagoko historia duen merkatu tradizionalari kolorea emateko.

- Mileiren garaipena Argentinan: Javier Milei Argentinako presidentearen alderdiak irabazi ditu hauteskunde legegileak, botoen % 39 eskuratuta, eta Fuerza Patria peronistak eta bere aliatuek % 29,4 eskuratu dute, datu ofizialen arabera. Argentinako hauteskunde legegileetako parte-hartzea azken 40 urteetako baxuena izan da.

Junts per Catalunya Katalunia Pedro Sanchez Espainiako gobernua Azokak Gernika Lumo Hauteskundeak Argentina Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu
Publizitatea
X