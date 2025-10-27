Albiste izango dira: Juntsen erabakia, Urriko azken astelehena Gernikan eta Mileiren garaipena
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 27an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Juntsen erabakia: Junts alderdiko buruzagitzak gaur erabakiko du Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari babesa behin betiko kenduko dion ala ez. Horretarako, baliteke militanteen artean kontsulta egitea. Alderdiko presidente Carles Puigdemontek bilera batera deitu du zuzendaritza, Perpinyanen (Frantzia).
- Urriko azken astelehena Gernikan: Gernika-Lumon Urriko Azken Asteleheneko azoka egingo da astelehen honetan. Aurten ere, 310 postu, erakusketak, erakustaldiak eta kultur eta kirol jarduera ugari izango dira, 650 urte baino gehiagoko historia duen merkatu tradizionalari kolorea emateko.
- Mileiren garaipena Argentinan: Javier Milei Argentinako presidentearen alderdiak irabazi ditu hauteskunde legegileak, botoen % 39 eskuratuta, eta Fuerza Patria peronistak eta bere aliatuek % 29,4 eskuratu dute, datu ofizialen arabera. Argentinako hauteskunde legegileetako parte-hartzea azken 40 urteetako baxuena izan da.
JxCat-ek gaur erabakiko du Sanchez babesteari utzi ala ez
Aukeren artean du Juntsek erabakia militanteen esku uztea, barne kontsulta baten bidez. Bilera 10:00etan hasiko da, eta aurreikuspenen arabera, luze joko du. 17:00ak arte ez dute agerraldirik iragarri. Batzar horretako eginkizunen artean dute Bruselako akordioaren balantzea egitea eta "burutu beharreko ekintzak" zehaztea.
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuaren kontrako pintaketa “onartezinak” salatu ditu EAJk
Iñigo Ansola Bizkai Buru Batzarreko presidenteak eman du pintaketen berri. Goizean, "Euskal aberriaren aurka joko zikina" erabiltzea eta "antipolitika" egitea egotzi dio EH Bilduri.
Kolokan da berriro ere GOIDIAn izandako jokabideari buruzko Mazonen bertsioa
Valentziako hedabide batek xehetasun gehiago eman ditu urriaren 29an presidenteak izandako mugimenduei buruz. Bien bitartean, Auzitegiak deklaratzera deitu du harekin bazkaldu zuen kazetaria, lekuko gisa.
'Txiki' eta Otaegiren senideek Kongresuko ekitaldia txiki geratzen dela uste dute
Aroa Moreno eta Roger Mateos idazleen solasaldia izango ostegunean Madrilgo Kongresuan, Diktaduraren Biktimen Egunaren bezperan. Francoren heriotzaren 50 urteei eta Erregimenak emandako azken heriotza-zigorren esanahi historikoari buruz hausnartzeko helburua izango du solasaldiak.
Sidenorren inguruko "espekulaziorik ez" egiteko eskatu du Jaurlaritzak, eta "errespetu osoa" agertu dio ikerketari
Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, abian dagoen ikerketari dagokionez “itxaron behar” dela nabarmendu du Ibone Bengoetxeak, Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak. Bestalde, Talgoren inguruko akordioaren garrantzia azpimarratu du.
"Euskal aberriaren aurka joko zikina" erabiltzea eta "antipolitika" egitea egotzi dio EAJk EH Bilduri
Indarkeriazko gertakarien atzean beti protagonista berdinak daudela esan du Iñigo Ansola BBBko presidenteak, eta indarkeria gaitzesten ez duena ez dela "politikari duina" adierazi du. "Biolentziak ez dauka tokirik gure herrian. Bakea nahi dugu", gaineratu du.
Bengoetxeak iragarri du nabarmen igoko dutela Etxebizitza eta Segurtasuneko aurrekontua
Lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak nabarmendu duenez, asteartean onartuko dituzten aurrekontuek "jendearen lehentasunak" izango dituzte kontuan.
Gernikako Estatutuaren 46. urteurrenean, alderdi politikoek uste dute berritu beharra dagoela
Testua berritzeko negoziazioek markatutako testuinguru batean, buruzagi politikoek aukera baliatu dute Estatutua berritu beharraz duten iritzia emateko.