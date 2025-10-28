Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 28 de octubre de 2025:

- Ruptura de Junts con el PSOE: La dirección de Junts ha decidido por unanimidad romper los acuerdos que había obtenido con el PSOE. El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha responsabilizado al PSOE de la ruptura del acuerdo que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez y ha anunciado que su partido pasará a "ejercer oposición". La decisión se someterá a votación de la militancia este miércoles y jueves. Los resultados se conocerán hacia las 18:00 horas del jueves.

- Presupuestos del Gobierno Vasco: El Consejo de Gobierno aprueba este martes el proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco para el 2026. Según ha adelantado la portavoz del Ejecutivo vasco, la vivienda tendrá "una atención especial", al igual que "otras cuestiones que interesan a la gente", como la seguridad o "continuar mejorando y estabilizando los servicios públicos", por lo que habrá "grandes inversiones" en los departamentos de Salud y Educación.

- Un año de la DANA: El 29 de octubre se cumple un año de la DANA que dejó 229 personas fallecidas en la Comunidad Valenciana. Aunque a primera hora de aquel fatídico 29 de octubre la previsión meteorológica alertaba de fuertes lluvias, los protocolos fallaron y la magnitud de la tragedia desbordó todas las previsiones.