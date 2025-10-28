PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Ruptura de Junts con el PSOE, proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco y un año de la DANA

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa, en el espacio Les 5 Éléments, a 27 de octubre de 2025, en Perpignan (Francia). La ejecutiva de Junts, con Puigdemont al frente, ha acordado por unanimidad romper con el PSOE. La decisión deberá ser ratificada por la militancia en consulta interna este miércoles y jueves. Antes, la formación celebrará este martes un Consell Nacional en Barcelona para abordar la decisión acordada. Glòria Sánchez / Europa Press 27 OCTUBRE 2025;PUIGDEMONT;CARLES PUIGDEMONT;FRANCIA;PERPIGNAN;JUNTS;RUEDA DE PRENSA;GOBIERNO;RUPTURA;PSOE;SÁNCHEZ 27/10/2025
Carles Puigdemont (Junts), ayer, en rueda de prensa. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Juntsek PSOErekin hautsi du, Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu proiektua eta GOIDIak urtebete
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 28 de octubre de 2025:

Ruptura de Junts con el PSOE: La dirección de Junts ha decidido por unanimidad romper los acuerdos que había obtenido con el PSOE. El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha responsabilizado al PSOE de la ruptura del acuerdo que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez y ha anunciado que su partido pasará a "ejercer oposición".  La decisión se someterá a votación de la militancia este miércoles y jueves. Los resultados se conocerán hacia las 18:00 horas del jueves.

Presupuestos del Gobierno Vasco: El Consejo de Gobierno aprueba este martes el proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco para el 2026. Según ha adelantado la portavoz del Ejecutivo vasco, la vivienda tendrá "una atención especial", al igual que "otras cuestiones que interesan a la gente", como la seguridad o "continuar mejorando y estabilizando los servicios públicos", por lo que habrá "grandes inversiones" en los departamentos de Salud y Educación.

Un año de la DANA: El 29 de octubre se cumple un año de la DANA que dejó 229 personas fallecidas en la Comunidad Valenciana. Aunque a primera hora de aquel fatídico 29 de octubre la previsión meteorológica alertaba de fuertes lluvias, los protocolos fallaron y la magnitud de la tragedia desbordó todas las previsiones. 

Jesús Eguiguren asegura que el "antiespañolismo" en Euskadi son "secuelas" de ETA
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Eguiguren afirma que ETA "murió en la cama", y de ahí "algunas secuelas como el antiespañolismo" 

Jesús Eguiguren, expresidente del PSE-EE, ha presentado en Donostia su último libro 'Memorias Políticas. El infierno de la transición vasca. Reflexiones. El fin de ETA según ETA'. En el acto, ha asegurado que, al igual que Franco, ETA "murió en la cama". Según el expresidente, el "antiespañolismo" es una de las "secuelas" que eso ha dejado en Euskadi.

