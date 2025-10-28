Albiste izango dira: Juntsek PSOErekin hautsi du, Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu proiektua eta GOIDIak urtebete
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 28an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Juntsek PSOErekin hautsi du: Pedro Sanchez presidentea buru duen Espainiako Gobernuaren etorkizuna kolokan egon daiteke, Juntseko zuzendaritzak koalizio gobernua babesteari uztea erabaki ondoren. Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohi eta Juntseko buruak PSOE egin du Pedro Sanchezen inbestidura ahalbidetu zuen akordioaren hausturaren erantzule, eta bere alderdia "oposizioan" kokatuko dela iragarri du.
- Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu proiektua: Eusko Jaurlaritzak 2026ko aurrekontu proiektua onartuko du gaurko gobernu bileran. Maria Ubarretxena bozeramaileak aurreratu duenez, etxebizitzak "arreta berezia" izango du, baita "jendeari interesatzen zaizkion beste gai batzuk ere", hala nola segurtasuna edo "zerbitzu publikoak hobetzen eta egonkortzen jarraitzea". Hori dela eta, "inbertsio handiak" izango dira Osasun eta Hezkuntza sailetan.
- GOIDIak urtebete: Urriaren 29an urtebete da Valentziako Erkidegoan 229 hildako utzi zituen goialdeko borraskatik. Nahiz eta zorigaiztoko urriaren 29ko lehen orduan iragarpen meteorologikoak euriteen berri eman zuten, protokoloek huts egin zuten eta tragediaren neurriak aurreikuspen guztiak gainditu zituen.
Politikari buruzko albiste gehiago
Juntsen hausturaren ondoren, zer?
Moncloak dramatismoa kendu dio erabakiari, eta "eskuak luzatuta" jarraitzen dutela adierazi. EAJk, berriz, ohartarazi du "gehiengorik eta aurrekonturik gabeko Legebiltzarra" ez dela "iraunkorra" izango, epe luzean.
Arduragabekeriaz jokatu al zuten GOIDIa kudeatzen? Prozesu judizialaren gakoak, hemen
Hauek dira Catarrojako (Valentzia) Instrukzioko 3. Epaitegian irekitako auzi judizialaren gakoak.
Guardiolak hauteskunde aurreratuak deitu ditu, aurrekontuak ateratzeko "blokeoa" saihesteko
Extremadurako Gobernuko presidenteak abenduaren 21erako deitu ditu haustekundeak.
Puigdemontek PSOE egin du hausturaren erantzule, eta Junts "oposiziora" pasako dela iragarri du
JxCaten zuzendaritzak aho batez erabaki du PSOErekin dituen akordioak haustea, Perpinyà hirian egindako bileran. Erabakia militanteek onartu beharko dute asteazken eta ostegunean egingo den bozketan. Espainiako Gobernuak hitz egiten jarraitzeko gonbidapena egin dio Juntsi.
Alokairurako etxebizitza babestuen portzentajea handitzea proposatu du EH Bilduk
EAJren eta PSEren egitasmoan aukera emango zaie udalei etxebizitzen sustapen pribatu berri bakoitzean eraiki beharreko babestutakoen portzentajea murriztu ahal izateko.
Eguigurenek dio ETA "ohean hil" zela, eta horrek "ondorioak" utzi dituela, hala nola "antiespainolismoa"
Jesus Eguiguren PSE-EEko presidente ohiak bere azken liburua aurkeztu du Donostian: 'Memorias Políticas. El infierno de la transición vasca. Reflexiones. El fin de ETA según ETA'. Ekitaldian adierazi duenez, Franco bezala, ETA ere "ohean hil zen". Presidente ohiaren arabera, "antiespainolismoa" da horrek Euskadin utzitako "ondorioetako" bat.
Juntsen zuzendaritzak aho batez erabaki du Sanchez babesteari uztea
Erabakiaren inguruko galdeketa egingo dute alderdi barruan eta azken erabakia militanteek hartuko dute. Carles Puigdemontek agerraldia egingo du 17:00etan Perpinyà hirian zuzendaritzaren erabakiaren berri emateko. Espainiako Gobernuak lasaitasun mezua zabaldu du eta elkarrizketaren aldeko apustua egin du, Puigdemontek emango dituen azalpenen zain.
Azpeitiko alkatearen hitzetan, Zupiriaren aurkako pintaketak "onartezinak" dira eta ez dute lekurik herrian
Udalaren izenean elkartasuna adierazi die Nagore Alkortak mehatxatu egin zaien erakunde eta ordezkariei, "kasu honetan, Bingen Zupiriari"
Eusko Jaurlaritzak Zupiriaren kontrako pintaketak kritikatu ditu, eta EH Bilduri eskatu dio "argiago" aritzea horrelako jarreren inguruan
Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramailea Zupiriaren aurkako pintaketez mintzatu da, eta "ulergzaitz" deritzo 2025. urtean horrelako kontuekin ibiltzeari. Euskadi Irratian egindako elkarrizketan, alderdi politikoen "ardura soziala" kontuan eduki eta jarrera "argiagoa" erakusteko dei egin dio EH Bilduri.