Eusko Jaurlaritzak gaur aurkeztuko du 2026rako aurrekontu proiektua

Jaurlaritzako bozeramaileak aurreratu duenez, "jendeari interesatzen eta kezkatzen zaion gaien inbertsioak eta partidak handituko dira".

Nöel d'Anjou, artxiboko irudi batean.

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak 2026rako Euskadiko aurrekontu proiektua aurkeztuko du astearte honetan. Nöel d'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuarekin batera egingo du, eta atzo, astelehenean, aurreratu zuen Gobernuak inbertsioak eta partidak handituko dituela "jendeari interesatzen eta kezkatzen zaion gaietan".

Ubarretxenak Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean azaldu duenez, Jaurlaritzak datorren urterako aurrekontuen proiektua onartuko du gaurko Gobernu Kontseiluan, eta Ogasun eta Finantza sailburuak bere xehetasunak emango ditu prentsaurreko batean, 12:00etatik aurrera.

Aurreratu duenez, etxebizitzak "arreta berezia" izango du, baita "jendeari interesatzen zaizkion beste gai batzuk ere", hala nola segurtasuna edo "zerbitzu publikoak hobetzen eta egonkortzen jarraitzea". Hori dela eta, "inbertsio handiak" izango dira Osasun eta Hezkuntza sailetan.

Halaber, berretsi du Jaurlaritzak "erabat baztertzen" duela EH Bilduk EAEko erakunde publiko guztien aurrekontuak elkarrekin negoziatzeko proposamena, "Euskadik duen arkitektura instituzionala eta lurralde bakoitzaren eskumenak, subiranotasuna, nortasuna eta independentzia baloratzen ditugulako".

Nolanahi ere, Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak esan du aurrekontuen arloan "hurbiltzeko aukera" dagoela EH Bildurekin, PPrekin eta Sumarrekin, eta gogoratu du iaz "ahalegin zintzoa" egin zutela eta ez zela posible izan, nahiz eta "aurrekontuak aldatu eta oposizioaren proposamen asko gehitu genituen".

Proiektua onartu ondoren, oposizioko taldeekin hitz egingo du Gobernuak, "Vox izan ezik", Noël d'Anjouk zehaztu duenez.

