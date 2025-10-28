Eusko Jaurlaritzak gaur aurkeztuko du 2026rako aurrekontu proiektua
Jaurlaritzako bozeramaileak aurreratu duenez, "jendeari interesatzen eta kezkatzen zaion gaien inbertsioak eta partidak handituko dira".
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak 2026rako Euskadiko aurrekontu proiektua aurkeztuko du astearte honetan. Nöel d'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuarekin batera egingo du, eta atzo, astelehenean, aurreratu zuen Gobernuak inbertsioak eta partidak handituko dituela "jendeari interesatzen eta kezkatzen zaion gaietan".
Ubarretxenak Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean azaldu duenez, Jaurlaritzak datorren urterako aurrekontuen proiektua onartuko du gaurko Gobernu Kontseiluan, eta Ogasun eta Finantza sailburuak bere xehetasunak emango ditu prentsaurreko batean, 12:00etatik aurrera.
Aurreratu duenez, etxebizitzak "arreta berezia" izango du, baita "jendeari interesatzen zaizkion beste gai batzuk ere", hala nola segurtasuna edo "zerbitzu publikoak hobetzen eta egonkortzen jarraitzea". Hori dela eta, "inbertsio handiak" izango dira Osasun eta Hezkuntza sailetan.
Halaber, berretsi du Jaurlaritzak "erabat baztertzen" duela EH Bilduk EAEko erakunde publiko guztien aurrekontuak elkarrekin negoziatzeko proposamena, "Euskadik duen arkitektura instituzionala eta lurralde bakoitzaren eskumenak, subiranotasuna, nortasuna eta independentzia baloratzen ditugulako".
Nolanahi ere, Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak esan du aurrekontuen arloan "hurbiltzeko aukera" dagoela EH Bildurekin, PPrekin eta Sumarrekin, eta gogoratu du iaz "ahalegin zintzoa" egin zutela eta ez zela posible izan, nahiz eta "aurrekontuak aldatu eta oposizioaren proposamen asko gehitu genituen".
Proiektua onartu ondoren, oposizioko taldeekin hitz egingo du Gobernuak, "Vox izan ezik", Noël d'Anjouk zehaztu duenez.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Iberdrolak 5.307 milioi euro irabazi ditu irailera arte, iaz baino % 3 gutxiago aurretiko gainbalioagatik
Urteko lehen bederatzi hilabeteetan % 4 handitu ditu inbertsioak, 8.964 milioi euroraino. Horietatik % 60 baino gehiago Erresuma Batuan eta AEBn egin dira eta horien % 55 sareen negoziora bideratu dira. Iberdrolak gutxienez 0,25 euroko dibidendu "errekorra" proposatuko du akzioko, 2024ko lehen bederatzi hilabeteetan baino % 8,2 gehiago, alegia.
Amazonek 30.000 langile kaleratuko ditu astearte honetatik aurrera
Negozio-lerro guztietan izango du eragina erabakiak. Azken hiru urteetan multinazionalak 27.000 lanpostu inguru suntsitu ditu, modu progresiboan.
Bizkaiko autoeskolek greba egingo dute azaroaren 4an eta 5ean
ELAk eta CCOOk deialdia iragarri dute, hitzarmenaren negoziazioaren "bloke patronala" gaitzesteko.
Avanza enpresaren zuzendaritzak eta langileen batzordeak aurreakordioa lotu dute: amaitu egin da Lurraldebuseko lan-gatazka
Gipuzkoako Foru Aldundia pozik agertu da Avanza enpresako langileen "lan-baldintzak hobetzen" dituen aurreakordioarekin. Lanaldia murriztea eta soldata % 12,10 igotzea daude jasota aurreakordioan, besteak beste.
Zer gertatuko da orain Talgorekin, Jose Antonio Jainaga ikertu ondoren?
Israelgo armamentu-enpresa bati ustez altzairua saltzeagatik Auzitegi Nazionalean irekitako auziak zalantzak sortu ditu Talgoren % 30 erosteko operazioaren etorkizunaren inguruan. Euskal erakundeek konpromisoari eutsi diote, baina Espainiako Gobernuak inbertsioa geldiaraz dezake.
Nafarroako Glovoko langileek bertan behera utzi dituzte asteburu honetarako deitutako lanuzte partzialak
Langileek eta patronalak oraindik akordiorik lortu ez duten arren, ostiraleko bilerak jarrerak hurbiltzeko balio izan zuen, eta, ondorioz, bertan behera utzi dituzte larunbat eta igande honetarako Nafarroan aurreikusita zeuden lanuzte partzialak.
Maderas de Llodioko langileek itxialdia egin dute udaletxean kaleratzeen aurka
Gau osoa iraun duen "ekintza sinbolikoa" amaituta, Eusko Jaurlaritzari eta Arabako Foru Aldundiari eskatu diete martxan jar ditzatela Aiaraldea biziberritzeko planak, eta borroka egiten jarraituko dutela hitzeman dute. Bilera bat egiteko deia ere luzatu diote Aldundiari.
Makina-erremintaren sektoreak ez du bere unerik onena bizi
Trumpen muga-zergak salmentak zailtzen ari dira, eta hori argi ikusten da atzo ezagutu genuen esportazioen azken datuan: % 31 egin dute behera. Makina Erremintako Enpresen Elkartearen arabera, aurten sektoreko eskaerak % 5 eta % 10 artean jaitsiko dira.
Epaileak bertan behera utzi du Petronorren epaiketa, eta astebeteko epea eman du aurreakordioa bozkatzeko
Aurreakordioak, besteak beste, "15 minutuko konpentsazioa" jasotzen du. Batzar hori astelehena baino lehen egin ez bada aurreakordioa bozkatzeko, epaileak berak erabakiko du azkenean.