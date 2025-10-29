Aniversario de la DANA
Las contradictorias versiones de Mazón

Carlos Mazón
18:00 - 20:00
Carlos Mazón. Foto: Agencias.
Euskaraz irakurri: Mazonen kontraesan amaigabeak

Última actualización

Un año después seguimos sin tener claro dónde estaba Carlos Mazón entre las 18:45 y las 19:45 del 29 de octubre de 2024. Las versiones contradictorias del president sobre la comida en el ya famoso Ventorro, la hora de su llegada al CECOPI y las intentonas por apuntar en otra dirección para eludir toda responsabilidad política y ética han sido constantes.

Comunidad Valenciana Desastres naturales Víctimas de desastres naturales Inundaciones Política

