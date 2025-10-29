Mazonen kontraesan amaigabeak
Urtebete pasa da eta oraindik erantzukizun politikoak ez dira argitu. Oraindik inork ez daki Carlos Mazonek arratsalde hartako ordubete erabakigarrian zer egin zuen. Berak, hamaika bertsio eman ditu; sinesgarria bat bera ere ez eta pixkanaka pixkanaka dena argitzen ari da.
PSE-EEk bat egin du EH Bildurekin eta Sumarrekin, Aranako harrera zentrorako "adostasun instituzionala" eskatzeko
Ezkerreko hiru alderdiek Gasteizko Ganberan duten duten gehiengoa baliatuko dute harrera-zentroaren inguruan adostutako testua aurrera ateratzeko. Bertan, gaiaren inguruko "elkarrizketa eraikitzailea" abiaraztea eskatuko diote Espainiako Gobernuari. Denbora gutxian, bigarrenez ez dira bat etorriko EAJ eta PSE-EE: urriaren hasieran, lan-eskaintza publikoetan euskara blindatzeko EAJren proposamena ez zuten babestu sozialistek.
Delituak behin eta berriz egiten dituzten gaizkileen zigorrak handituko direla agindu du Sanchezek
Segurtasun arazoa dela onartuta, Juntsek aurkeztutako lege-proposamena tramitatuko duela hitzeman du Espainiako gobernuburuak. EAJk egindako galdera bati erantzunez egin du iragarpena Sanchezek.
Jon Insausti: "Donostia donostiarrok egingo dugu eta donostiarrontzat izango da"
Alkate berriak Eneko Goiaren eskutik jaso du aginte-makila. Jon Insausti "harro" eta "umil" agertu da eta udal Gobernuaren lehentasunak "etxebizitza, segurtasuna, enplegua eta eguneroko bizitza" izango direla aurreratu du.
Jon Insausti Donostiako alkate izendatu dute
Orain arte Kultura, Euskara eta Turismo arduradun izan den EAJko zinegotziak Eneko Goiaren lekukoa hartu du. Goia hamarkada batez izan da Donostiako Udalaren buru.
Sanchezek ez dio Feijoori erantzun, GOIDIaren biktimei zor zaien errespetuagatik: "Gaur ez da eguna"
Kongresuko Osoko Bilkura minutu bateko isilunearekin hasi da, biktimen oroimenez. Ondoren, Alberto Nuñez Feijoo oposizioko buruak ostegun honetan Senatuan 'Koldo auzia'ri buruzko ikerketa batzordean "egia esateko asmoa" ote duen galdetu dio Pedro Sanchezi.
D'Anjouk "tonua apur bat apaltzeko" eskatu dio EH Bilduri, aurrekontuen negoziazioan "konfiantzazko giroa" egon dadin
Noël D'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak Radio Euskadin adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzaren borondatea "entzutea eta akordioak lortzen saiatzea da". "Horretarako eskua luzatuta daukagu, eta beste aldearen jarrera ere horrelakoa izatea eskatzen dugu", adierazi du. "Aurrekontuek zenbat eta babes handiagoa izan, Gobernua sostengatzen duten bi alderdietatik haratago, hobe".
Carlos Mazon: "Gauza batzuek ez zuten behar bezala funtzionatu"
Urriaren 29a Goidiaren Biktimak Oroitzeko Eguna izendatu dutela iragarri du Carlos Mazon Valentziako presidenteak, tragediaren lehen urteurrenaren harira egindako agerraldian.
EH Bildu: "Juntsen erabakia errespetatzen dugu; baina beharrezkoa da bide-orri berri bat ezartzea"
"Zer gertatuko da hemendik aurrera? Momentuz, legealdiak jarraitzen du eta aukera-lehioek irekita jarraitzen duten bitartean guk lanean jarraituko dugu, Euskal Herria zein euskal herritarren interesak mahai gainean jartzen", adierazi du Gorka Elejabarrietak EH Bilduren senatariak, "Egun On" saioan.
Carlos Mazon GOIDIaren biktimen hiletan izango da, familiek ez joatea eskatu dioten arren
Carlos Mazon Generalitateko presidenteak adierazi du "biktimekiko errespetu eta maitasun guztiarekin" izango dela Estatu hiletan, nahiz eta familia batzuek hori ez egiteko eskatu. Imanol Pradales lehendakaria eta Maria Chivite Nafarroako presidentea ere bertan izango dira.