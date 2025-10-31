DEFENSOR DEL PUEBLO VASCO
Mikel Mancisidor será el nuevo Ararteko, tras el acuerdo de PNV y PSE-EE con el PP

El Ararteko es designado por el Parlamento Vasco con la mayoría de tres quintas partes de sus miembros, es decir, 45 escaños. PNV (27), PSE-EE (12) y PP (7) suman 46 votos, uno más para poder designar al Ararteko. El anterior titular, Manu Lezertua, presentó en junio su renuncia al cargo, después de 10 años de mandato.

Mikel Mancisidor. Foto de archivo: Europa Press
El jurista Mikel Mancisidor será el nuevo Ararteko (Defensor del Pueblo vasco), una vez cerrado el acuerdo de PNV y PSE con el PP.

Tras semanas de negociaciones, jeltzales y socialistas han alcanzado un acuerdo con los populares para que Mancisidor sea el nuevo Ararteko en sustitución de Manu Lezertua. 

Los grupos parlamentarios del PNV y PSE-EE registraron la semana pasada en el Parlamento Vasco la candidatura de Mancisidor para ocupar el cargo de Ararteko. Los partidos de gobierno necesitaban el apoyo de uno de los dos grupos de la oposición, EH Bildu o PP, para poder sacar adelante la candidatura, ya que el Ararteko es designado por el Parlamento Vasco con la mayoría de tres quintas partes de sus miembros, es decir, 45 escaños.

EH Bildu ya había anunciado que no apoyaría la candidatura. 

Mikel Mancisidor, jurista bilbaíno, es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y doctor en Relaciones Internacionales por la Escuela de Diplomacia de Ginebra. Durante 10 años fue director del Centro UNESCO en el País Vasco – UNESCO Etxea (2004-2014).

Su destacada trayectoria profesional ha estado ligada a la defensa de los derechos humanos y la gobernanza democrática, y cuenta con una contrastada trayectoria internacional.

