Mikel Mancisidor izango da Ararteko berria, EAJk eta PSE-EEk PPrekin akordioa lortu ondoren

Arartekoa aukeratzeko Eusko Legebiltzarraren hiru bostenen babesa behar da, hots, 45 legebiltzarkideren babesa. EAJk (27), PSE-EEk (12) eta PPk (7) 46 legebiltzarkide dituzte, Arartekoa izendatzeko behar direnak baino gehiago. Aurreko Arartekoak, Manu Lezertuak, ekainean egin zion uko karguari, karguan 10 urte eman ondoren.

Mikel Mancisidor. Artxiboko argazkia: Europa Press
EITB

Azken eguneratzea

Mikel Mancisidor legelari bilbotarra izango da Ararteko berria (Herriaren defendatzailea), EAJk eta PSE-EEk PPrekin akordioa lortu ondoren. 

Astetako negoziazioaren ondoren, jeltzaleek eta sozialistek popularrekin adostu dute Ararteko berriaren izendapena.

Mancisidor Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) herriaren defendatzaile izateko hautagaitza aurkeztu zuten EAJren eta PSE-EEren talde parlamentarioek, pasa den ostiralean, Eusko Legebiltzarrean.

Arartekoa izendatzeko, ordea, EH Bilduren edo PPren babesa ezinbestekoa da. Izan ere, hiru bosteneko gehiengoa behar dute herriaren defendatzailea hautatzeko; hau da, 45 legebiltzarkideren babesa. PPren babesa bermatuta, Mancisidorren izendapena aurrera aterako da. 

EH Bilduk esana zuen ez diola Mancisidorren hautagaitzari babesik emango. 

Mikel Mancisidor legelari bilbotarra da. Zuzenbidean lizentziaduna da Deustuko Unibertsitatean, eta doktorea Nazioarteko Harremanetan Genevako Diplomazia Eskolan. UNESCO Etxea Euskal Herriko Zentroko zuzendaria izan zen 10 urtez (2004-2014).

Horren ibilbide profesionala giza eskubideen defentsari eta gobernantza demokratikoari lotuta egon da, eta ibilbide zabala du nazioartean.

