Será noticia: La decisión de Mazón, juicio al fiscal general del Estado y presentación de los Presupuestos, por departamento

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 30 de junio de 2025:

- La decisión de Mazón: El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, dará a conocer esta mañana su decisión una vez finalizado su periodo de reflexión tras las críticas de las víctimas en el funeral de la DANA. Hay tres posibles escenarios: La primera opción sería dimitir, lo que traería consigo la elección de un nuevo presidente; la segunda opción sería dimitir y adelantar las elecciones al próximo año, y la tercera opción de Mazón sería resistir en el cargo hasta que finalice la legislatura en 2027 y, eso sí, anunciar que no será candidato en las próximas elecciones.

- El fiscal general, ante el Supremo: La filtración de un correo en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, reconocía que éste había defraudado dinero a Hacienda sienta a partir de hoy en el banquillo por primera vez en la historia a un fiscal general del Estado, a Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos.

- Presentación de los Presupuestos, por departamento: El Parlamento Vasco acogerá desde este lunes y hasta el jueves las comparecencias de los consejeros del Gobierno Vasco para explicar el proyecto de presupuestos para 2026 de sus respectivos departamentos, dentro de la tramitación de las cuentas que se ha iniciado este semana. Hoy será el turno de los departamentos de Hacienda y Finanzas, Cultura y Política Lingüística, Trabajo y Empleo, y Presidencia.