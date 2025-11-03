PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: La decisión de Mazón, juicio al fiscal general del Estado y presentación de los Presupuestos, por departamento

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha transmitido a la dirección general del partido el apoyo a Vicent Mompó, como relevo de Carlos Mazón. Al parecer, la decisión se ha tomado tras un debate interno entre dirigentes regionales populares de Valencia. La complicada situación que atraviesa el partido ha llevado a la dirección ha tomar decisiones, después de las últimas informaciones sobre la gestión de la DANA del presidente de la Generalitat.
Carlos Mazón, en una imagen de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Mazonen erabakia, Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketa eta EAEko Aurrekontuen aurkezpena, sailez sail
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 30 de junio de 2025:

- La decisión de Mazón: El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, dará a conocer esta mañana su decisión una vez finalizado su periodo de reflexión tras las críticas de las víctimas en el funeral de la DANA. Hay tres posibles escenarios: La primera opción sería dimitir, lo que traería consigo la elección de un nuevo presidente; la segunda opción sería dimitir y adelantar las elecciones al próximo año, y la tercera opción de Mazón sería resistir en el cargo hasta que finalice la legislatura en 2027 y, eso sí, anunciar que no será candidato en las próximas elecciones.

- El fiscal general, ante el Supremo: La filtración de un correo en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, reconocía que éste había defraudado dinero a Hacienda sienta a partir de hoy en el banquillo por primera vez en la historia a un fiscal general del Estado, a Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos.

Presentación de los Presupuestos, por departamento: El Parlamento Vasco acogerá desde este lunes y hasta el jueves las comparecencias de los consejeros del Gobierno Vasco para explicar el proyecto de presupuestos para 2026 de sus respectivos departamentos, dentro de la tramitación de las cuentas que se ha iniciado este semana. Hoy será el turno de los departamentos de Hacienda y Finanzas, Cultura y Política Lingüística, Trabajo y Empleo, y Presidencia. 

 

Concentración de familiares ante el Palau de la Generalitat Valenciana ante la posible dimisión de Mazón

Familiares de víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 y damnificados se han concentrado esta tarde a las puertas del Palau de la Generalitat, en València, para volver a pedir la dimisión del 'president', Carlos Mazón, "que llega más de 365 días tarde". Miembros y simpatizantes de Compromís han desplegado una gran pancarta de 'Mazón dimissió' firmada por Joves PV ante el Palau.

Eneko Andueza pse-ee
Andueza: "Los socialistas estamos siempre dispuestos a consensuar, sin el nerviosismo que demuestran nuestros adversarios"

El secretario general del PSE-EE ha afirmado que no se van a dejar arrastrar por el cálculo electoral y el nerviosismo de adversarios políicos, y que en los acuerdos que firmen primará el bienestar de los vascos y vascas. Andueza ha defendido las “políticas duraderas” frente a la “mirada a corto” que según él tiene muchas veces el nacionalismo.

