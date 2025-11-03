TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Mazonen erabakia, Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketa eta EAEko Aurrekontuen aurkezpena, sailez sail

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Carlos Mazon, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press
EITB

Azken eguneratzea

- Mazonen erabakia: Carlos Mazon Valentziako Generalitateko presidenteak goizean zehar emango du bere erabakiaren berri. Hiru aukera ditu mahai gainean: dimisioa ematea eta hauteskundeak deitzea, dimititzea eta ordezkoa aukeratzea edo karguari eustea. 

- Fiskal nagusia, Gorenean: Isabel Diaz Ayusoren bikotekidearen abokatuak hark (Alberto Gonzalez Amador) Ogasunari iruzur egin ziola aitortuz idatzitako mezu baten filtrazioak akusatuen aulkian eseriko du lehen aldiz Estatuko fiskal nagusi bat, Alvaro Garcia Ortiz, sekretuak ezagutaraztea egotzita.

Aurrekontuen aurkezpena, sailez sail: Astelehen honetatik ostegunera bitartean Eusko Jaurlaritzako sailburuek agerraldia egingo dute Legebiltzarrean, beren sailetako 2026rako aurrekontu proiektuak azaltzeko.

 

Senideen elkarretaratzea Valentziako Generalitataren aurrean, Mazonek dimisioa eman dezakeela zabaldu denean

2024ko urriaren 29an hildakoen senideek elkarretaratzea egin dute gaur arratsaldean Valentziako Generalitateko Jauregiaren atarian, Carlos Mazon presidentearen dimisioa eskatzeko berriz ere, "365 egun beranduago iritsiko dena", salatu dute.  Compromiseko kideek eta jarraitzaileek ere 'Mazon dimissio' zioen pankarta handi bat zabaldu dute toki horretan bertan.

