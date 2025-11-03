Albiste izango dira: Mazonen erabakia, Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketa eta EAEko Aurrekontuen aurkezpena, sailez sail
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
- Mazonen erabakia: Carlos Mazon Valentziako Generalitateko presidenteak goizean zehar emango du bere erabakiaren berri. Hiru aukera ditu mahai gainean: dimisioa ematea eta hauteskundeak deitzea, dimititzea eta ordezkoa aukeratzea edo karguari eustea.
- Fiskal nagusia, Gorenean: Isabel Diaz Ayusoren bikotekidearen abokatuak hark (Alberto Gonzalez Amador) Ogasunari iruzur egin ziola aitortuz idatzitako mezu baten filtrazioak akusatuen aulkian eseriko du lehen aldiz Estatuko fiskal nagusi bat, Alvaro Garcia Ortiz, sekretuak ezagutaraztea egotzita.
- Aurrekontuen aurkezpena, sailez sail: Astelehen honetatik ostegunera bitartean Eusko Jaurlaritzako sailburuek agerraldia egingo dute Legebiltzarrean, beren sailetako 2026rako aurrekontu proiektuak azaltzeko.
Maribel Vilaplanak lekuko gisa deklaratuko du gaur, sendagiria jaso ostean
Bitartean, gero eta jende gehiago hitz egiten ari da Mazonen balizko dimisio bati buruz eta Vicente Mompo haren ordezko gisa aukeratzeari buruz.
Goizean zehar emango du Mazonek bere erabakiaren berri: dimititu, hauteskundeak aurreratu edo karguari eutsi
Alderdi Popularreko presidenteak Carlos Mazonekin hitz egin zuen atzo. PPko iturrien arabera, Valentziako Generalitateko presidenteak gaur emango du bere erabakiaren berri, ostegunean hausnarketa prozesu pertsonal bat iragarri ondoren.
Senideen elkarretaratzea Valentziako Generalitataren aurrean, Mazonek dimisioa eman dezakeela zabaldu denean
2024ko urriaren 29an hildakoen senideek elkarretaratzea egin dute gaur arratsaldean Valentziako Generalitateko Jauregiaren atarian, Carlos Mazon presidentearen dimisioa eskatzeko berriz ere, "365 egun beranduago iritsiko dena", salatu dute. Compromiseko kideek eta jarraitzaileek ere 'Mazon dimissio' zioen pankarta handi bat zabaldu dute toki horretan bertan.
Astelehen honetan emango du Mazonek bere erabakiaren berri: dimititu, hauteskundeak aurreratu edo karguari eutsi
Alberto Nuñez Feijoorekin igande honetan izandako elkarrizketen ostean, bere etorkizunari buruz hartu duen erabakia iragarriko du bihar Valentziako Generalitateko presidenteak.
Andueza: "Sozialistok aurrera egiteko prest gaude beti, gure aurkari politikoek erakusten duten urduritasunik gabe"
PSE-EEko idazkari nagusiak adierazi du ez dutela hauteskunde burrunbak eta bazkidearen urduritasunak bultzatuta amore emango, eta sinatzen dituzten akordioetan euskal herritarren ongizatea lehenetsiko dutela.
Otegi: "Faxismoari aurre egiten zaio herria antolatuz, mobilizatuz eta martxan jarriz"
EH Bilduk agerraldia egin du Frankismoaren eta Estatuaren biolentziaren hainbat biktimarekin batera, eta azaroaren 22ko manifestazioan parte hartzeko deia egin du.
Sergio Sayas, UPNko transfuga, izango da Nafarroako PPko idazkari nagusi berria
Diputatuak Amelia Salanuevaren lekua hartu du Nafarroako Alderdi Popularraren zuzendaritzan, hurrengo hauteskunde autonomikoetarako.
Estatuko fiskal nagusia akusatuen aulkian eseriko da astelehen honetatik aurrera
Mezu elektroniko baten filtrazioak irudi historikoa eskainiko du, Estatuko fiskal nagusi bat lehen aldiz eseriko baita akusatuen aulkian.
Etxebizitza, Donostiako alkatearen lehentasunetako bat gazteek hiritik joan behar ez izateko
ETBk Jon Insausti Maisterrena elkarrizketatu du, Donostiako aginte makila hartu ostean. Legealdi honetako erronka nagusiak izan ditu hizpide solasaldian: etxebizitza, segurtasuna eta turismo jasangarria, besteak beste. Horrez gain, izendapenaren berri nola izan zuen esan digu.