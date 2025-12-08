Ernai asume el robo de las banderas y la pintada de la Casa de Juntas de Gernika

La organización juvenil de la izquierda abertzalte Ernai ha reivindicado en sus redes sociales el robo de la bandera española y la pintada realizada en la madrugada del pasado sábado en la Casa de Juntas de Gernika.



En un vídeo difundido por Ernai Gernika, se ve a unos encapuchados que acceden al recinto del Legislativo vizcaíno, quitan dos banderas (también la europea) y después les dan fuego.



Ernai asegura que "el Árbol de Gernika es un símbolo del nacionalismo y del antifascismo" y "los símbolos españolistas no tienen cabida".