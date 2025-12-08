ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN
Ernai asume el robo de las banderas y la pintada de la Casa de Juntas de Gernika

La organización juvenil de la izquierda abertzale ha publicado un vídeo en redes sociales donde se ve toda la actuación del pasado sábado a la madrugada.
Ernai, Gernikan hartutako banderak erretzen. Argazkia: Ernai
Euskaraz irakurri: Ernaik bere gain hartu du Gernikako Juntetxeko banderen lapurreta eta pintada
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La organización juvenil de la izquierda abertzalte Ernai ha reivindicado en sus redes sociales el robo de la bandera española y la pintada realizada en la madrugada del pasado sábado en la Casa de Juntas de Gernika.

En un vídeo difundido por Ernai Gernika, se ve a unos encapuchados que acceden al recinto del Legislativo vizcaíno, quitan dos banderas (también la europea) y después les dan fuego.

Ernai asegura que "el Árbol de Gernika es un símbolo del nacionalismo y del antifascismo" y "los símbolos españolistas no tienen cabida". 

Realizan una pintada y se llevan la bandera española de la Casa de Juntas de Gernika
Ernai exhibe en Durango los "símbolos españolistas" que ha retirado esta semana
Gernika Lumo Bizkaia Política

Ernai exhibe en Durango los "símbolos españolistas" que ha retirado esta semana

Así, en la plaza de Santa Ana de Durango (Bizkaia) se han depositado los símbolos o fragmentos de los mismos que fueron retirados o derribados esta semana: los cuernos del toro Osborne de Tudela (Navarra), la cruz en honor a un militar carlista en Igeldo (Gipuzkoa), la placa de la calle con el nombre del alcalde franquista de Vitoria-Gasteiz y las banderas españolas de diferentes edificios públicos de Euskal Herria.
Aizpurua (EH Bildu) reclama valentía para avanzar en la plurinacionalidad y rechaza cualquier “coqueteo” con PP y Vox
Aizpurua (EH Bildu) reclama valentía para avanzar en la plurinacionalidad y rechaza cualquier "coqueteo" con PP y Vox

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha defendido que avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad y en la regeneración democrática exige “valentía y convicción”. Asimismo, ha advertido de que ese camino es incompatible con “coquetear con PP y Vox, ni por acción ni por omisión, ni en Madrid ni en Euskal Herria”.
