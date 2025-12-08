Ernaik bere gain hartu du Gernikako Juntetxeko banderen lapurreta eta pintaketa
Ezker abertzaleko gazte erakundeak bideo bat argitaratu du sare sozialetan, joan den larunbat goizaldeko ekintza erakusteko.
Ernai ezker abertzaleko gazteen erakundeakGernikako Juntetxean egindako Espainiako banderaren lapurreta eta pintaketa bere gain hartu ditu bere sare sozialetan.
Ernai Gernikak zabaldutako bideo batean, kaputxadun batzuk ikusten dira Bizkaiko erakunde legegilearen egoitzaren atarian sartzen, bi bandera kentzen (europarra ere bai) eta ondoren su ematen.
Ernairen esanetan, "Gernikako Arbola abertzaletasunaren eta antifaxismoaren ikur da" eta "sinbolo espainolista eta arrotzek ez dute lekurik".
Mikel Zabalzaren gorpua aurkitu zuten lekuan emozio handiko ekitaldia egin dute senideek eta lagunek
Mikel Zabalzaren omenezko martxak topagune berezia izan du gaur Endarlatsan: duela 40 urte han bertan Bidasoako uretatik atera zutela hilik, eskuak lotuta. Familiarentzat eta ikertu dutenentzat beti torturatua izan zela argi egon bada ere, ez da sekula horrela onartu.
Otxandiano: "EH Bilduk ez du inolako ardurarik Ernaik egiten dituen ekintzetan"
Eusko Legebiltzarreko EH Bilduren bozeramailearen ustez, "beste interes batzuk daude EH Bildu interpelatzen denean, EH Bildu istiluekin lotu nahi da". Ildo horretan, proposatu du "norbaitek interesa badauka Ernaik egiten dunearen inguruan, hitz egin dezala Ernairekin".
"Ezin da gehiago luzatu" lelopean, II. Etxera Kantuz Topaketa egin du Sarek Durangon
Sarek II. Etxera Kantuz Topaketa egin du Durangon. “Ezin da gehiago luzatu” dinamikaren baitan egindako ekimen horrekin, ETAko presoei salbuespenik gabeko espetxe politika arrunta aplika diezaieten eskatu dute. Aldarrikapen horri bidea emateko, urtarrilaren 10ean manifestazioa egingo dute Bilbon.
Ernaik aste honetan kendu dituen "ikur espainolistak" erakutsi ditu Durangon
Horrela, Durangoko (Bizkaia) Santa Ana plazan aste honetan kendu edo eraitsi diren ikurrak ezarri ditu: Tuterako (Nafarroa) Osborne zezenaren adarrak, Igeldoko (Gipuzkoa) militar karlista baten omenezko gurutzea, Gasteizko alkate frankistaren izena duen kaleko plaka eta Euskal Herriko hainbat eraikin publikotako Espainiako banderak.
Guardiako alkatearen ustezko delituak ikertzeko eskatu dio EH Bilduk Fiskaltzari
Koalizio abertzaleko zinegotziek azaldu dutenez, legegintzaldi honetan alkatearen eta haren gobernu taldearen zenbait jardunbide "legezkotasunetik kanpo daude eta delituzkoak izan daitezke". "Bereziki larritzat" jo dituen bi jokabidetan jarri du arreta EH Bilduk.
"PPren aurkako ekintzen aurrean" jeltzaleek eta sozialistek duten jarrera kritikatu du De Andresek
Javier De Andres Euskadiko PPren presidenteak esan du erakunde bat "zuzenean PPren aurka" egiten ari dela, eta horrek izen-abizenak dituela: "EH Bildu eta Ernai". Testuinguru horretan, jeltzaleen eta sozialisten jarrera kritikatu du.
Aizpuruak (EH Bildu) ausardia eskatu du nazio aniztasunean aurrera egiteko, eta PPrekin zein Voxekin aritzea horrekin "bateraezina" dela esan du
Mertxe Aizpurua EH Bilduk Kongresuan duen bozeramaileak esan du nazio aniztasuna aitortu eta demokrazia eraberritzeko bidean aurrera egiteak "ausardia eta konbikzioa" eskatzen dituela. Halaber, ohartarazi du bide hori bateraezina dela "PPrekin eta Voxekin batera aritzearekin, ez ekintzaz, ez omisioz, ez Madrilen, ez Euskal Herrian".
Vaquero: "Sanchezi eskatzen diogu bere borondate guztia jartzeko transferentziak burutzeko"
Maribel Vaquero EAJk Diputatuen Kongresuan duen bozeramaileak Estatutua betetzeari buruz hitz egin du Espainiako Konstituzioaren urteurrenean.
Gernikako Juntetxean Espainiako bandera ostu eta pintaketa bat egin dute
"Gurea ikurriña" zioen pintaketa batekin esnatu da eraikina gaur goizean, eta atean dauden Espainiako eta Europako banderarik gabe. Ernaik, bere aldetik, "ikur espainolisten" aurkako kanpaina amaitu dela iragarri du, eta Durango utzi ditu lapurtutako objektuak.