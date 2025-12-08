KONSTITUZIOAREN URTEURRENA
Ernaik bere gain hartu du Gernikako Juntetxeko banderen lapurreta eta pintaketa

Ezker abertzaleko gazte erakundeak bideo bat argitaratu du sare sozialetan, joan den larunbat goizaldeko ekintza erakusteko.

Ernai, Gernikan hartutako banderak erretzen. Argazkia: Ernai
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ernai ezker abertzaleko gazteen erakundeakGernikako Juntetxean egindako Espainiako banderaren lapurreta eta pintaketa bere gain hartu ditu bere sare sozialetan.

Ernai Gernikak zabaldutako bideo batean, kaputxadun batzuk ikusten dira Bizkaiko erakunde legegilearen egoitzaren atarian sartzen, bi bandera kentzen (europarra ere bai) eta ondoren su ematen.

Ernairen esanetan, "Gernikako Arbola abertzaletasunaren eta antifaxismoaren ikur da" eta "sinbolo espainolista eta arrotzek ez dute lekurik". 

Pintada bat egin eta Gernikako Juntetxeko Espainiako bandera eraman dute
Ernaik aste honetan kendu dituen "ikur espainolistak" erakutsi ditu Durangon
