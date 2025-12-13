PROTESA POR PALESTINA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Una protesta contra CAF paraliza el paso del tranvía en Bilbao y se salda con un detenido y varios heridos

Durante la protesta, la Ertzaintza ha detenido a una persona que se ha negado a identificarse. El Departamento de Seguridad informa de cuatro agentes heridos por contusiones. Los convocantes de la protesta, en un comunicado, han denunciado también varios heridos por contusiones.
18:00 - 20:00
Foto: Orain.eus
Euskaraz irakurri: CAFen kontrako protesta batek Bilboko tranbia geldiarazi du eta pertsona bat atxilotu du Ertzaintzak

Última actualización

Una persona ha sido detenida y varias identificadas en una concentración en Bilbao que ha paralizado el paso del tranvía para exigir este sábado que CAF "rompa inmediatamente todos sus contratos con Israel".

Según ha informado el Deparatamento vasco de Seguridad, la protesta se ha saldado con cuatro ertzainas heridos por contusiones. Los convocantes, por su parte, han informado también de varias personas heridas durante la intervención policial. 

En la movilización, tras la pancarta con el lema "Boikot Israel. Palestina Askatu", los asistentes, con banderas palestinas, se han tumbado sobre las vías del tranvía de la capital vizcaína en el centro de la ciudad, bloqueando su paso y el de otros vehículos que circulaban por la Plaza Circular.

Según ha informado el departamento de Seguridad, agentes de la Ertzaintza desplazados al lugar han advertido a las personas concentradas que debían despejar el lugar. Ante su negativa han procedido a identificar a una de las personas responsables del acto que se ha negado a identificarse reiteradamente. En el momento de proceder a su arresto, "varias personas concentradas se han abalanzado contra los ertzainas tratando de impedir la detención" y les han agredido, por lo que los agentes han tenido que usar su bastón policial.

Al menos cuatro agentes han resultado contusionados y acudirán a la mutua, ha explicado Seguridad. Además, una persona ha sido detenida por un delito de desobediencia y desórdenes públicos. Ya en la comisaría, la persona arrestada seguía negándose a identificarse horas después, afirma Seguridad.

El departamento de Seguridad ha condenado la agresión a los agentes que estaban velando por el orden en ese acto. "Las personas concentradas no han respetado el orden público, han interrumpido el servicio público del tranvía en un momento de uso masivo por las fechas en las que nos encontramos y han actuado con violencia contra los agentes que estaban en ese momento, haciendo su trabajo", han reprochado.

Por su parte, los convocantes del acto han denunciado que algunas activistas "han sufrido contusiones debido a la intervención policial" y han criticado "la criminalización de la protesta", al tiempo que han pedido la puesta en libertad de la activista detenida.

Palestina Israel Ayuntamiento de Bilbao Tranvía de Bilbao Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El PNV aprueba sus nuevos estatutos con el objetivo de "fortalecer y activar la militancia"

Los jeltzales se han reunido hoy en Vitoria-Gasteiz, en la última sesión de la IX Asamblea General. Los nuevos Estatutos Nacionales incluyen nuevas medidas para fomentar la participación, como consultas no vinculantes sobre temas concretos, o la creación de una figura de simpatizante del partido denominada “Alderdizaleak” . También se han establecido protocolos y mecanismos para la defensa del euskera y la igualdad.

Cargar más