Una persona ha sido detenida y varias identificadas en una concentración en Bilbao que ha paralizado el paso del tranvía para exigir este sábado que CAF "rompa inmediatamente todos sus contratos con Israel".

Según ha informado el Deparatamento vasco de Seguridad, la protesta se ha saldado con cuatro ertzainas heridos por contusiones. Los convocantes, por su parte, han informado también de varias personas heridas durante la intervención policial.

En la movilización, tras la pancarta con el lema "Boikot Israel. Palestina Askatu", los asistentes, con banderas palestinas, se han tumbado sobre las vías del tranvía de la capital vizcaína en el centro de la ciudad, bloqueando su paso y el de otros vehículos que circulaban por la Plaza Circular.

Según ha informado el departamento de Seguridad, agentes de la Ertzaintza desplazados al lugar han advertido a las personas concentradas que debían despejar el lugar. Ante su negativa han procedido a identificar a una de las personas responsables del acto que se ha negado a identificarse reiteradamente. En el momento de proceder a su arresto, "varias personas concentradas se han abalanzado contra los ertzainas tratando de impedir la detención" y les han agredido, por lo que los agentes han tenido que usar su bastón policial.

Al menos cuatro agentes han resultado contusionados y acudirán a la mutua, ha explicado Seguridad. Además, una persona ha sido detenida por un delito de desobediencia y desórdenes públicos. Ya en la comisaría, la persona arrestada seguía negándose a identificarse horas después, afirma Seguridad.

El departamento de Seguridad ha condenado la agresión a los agentes que estaban velando por el orden en ese acto. "Las personas concentradas no han respetado el orden público, han interrumpido el servicio público del tranvía en un momento de uso masivo por las fechas en las que nos encontramos y han actuado con violencia contra los agentes que estaban en ese momento, haciendo su trabajo", han reprochado.

Por su parte, los convocantes del acto han denunciado que algunas activistas "han sufrido contusiones debido a la intervención policial" y han criticado "la criminalización de la protesta", al tiempo que han pedido la puesta en libertad de la activista detenida.