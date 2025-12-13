PALESTINAREN ALDEKO PROTESTA
CAFen kontrako protesta batek Bilboko tranbia geldiarazi du eta Ertzaintzak pertsona bat atxilotu du 

Atxilotuak identifikatzeari uko egin dio, Segurtasun Sailaren arabera. Atxiloketaren unean liskarra sortu da, eta Ertzaintzaren lau agente zauritu dira. Protestaren deitzaileek jakinarazi dutenez, hainbat pertsona zauritu dira, jasotako kolpeen ondorioz. 

Tranbiaren zerbitzua eten dute protesta batekin.
Argazkia: Orain.eus

Azken eguneratzea

Ertzaintzak pertsona bat atxilotu du eta hainbat identifikatu ditu gaur Bilbon, CAFek Israelekin dituen "kontratu guztiak berehala eteteko" egindako protesta batean. Hainbat lagun Bilboko tranbiaren errailen gainean etzan dira, Bilboko Plaza Biribilaren parean, eta hala, tranbia zerbitzua tarte batez etenda geratu da. 

Segurtasun Sailak ohar bidez jakinarazi duenez, lau ertzain zauritu dira, kolpeekin. Protestaren deitzaileen arabera, bestalde, hainbat manifestari zaurituta eraman dituzte agenteak oldartu zaizkienean. 

(Informazioa osatzeko lanean ari gara)

 

Palestina Israel Bilboko Udala Bilboko tranbia Politika

