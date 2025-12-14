MEMORIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La marcha en autobús en memoria de Mikel Zabalza finaliza hoy, en Donostia

La iniciativa para recordar el caso del conductor de autobús navarro asesinado por la Guardia Civil hace 40 años finalizará con un acto este mediodía en el Boulevard.

Mikel Zabalzari omenaldia
Mikel Zabalza. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Mikel Zabalzaren omenezko autobus martxa gaur amaituko da, Donostian
author image

EITB

Última actualización

La marcha en autobús en memoria de Mikel Zabalza, el vecino de Orbaitzeta (Navarra) detenido, torturado y asesinado por la Guardia Civil hace 40 años, concluirá hoy en San Sebastián.

Zabalza era trabajador de los autobuses públicos de San Sebastián, por ello iniciaron esta iniciativa el pasado 26 de noviembre, 40 años después de que Zabalza fuera detenido por la Guardia Civil.

La iniciativa culmina hoy en el aniversario del hallazgo del cadáver de Zabalza en el río Bidasoa.

A lo largo del recorrido, el autobús ha sido una exposición itinerante en la que ha realizado varias paradas para dar a conocer el caso.

La iniciativa "Mikel Zabalza 40 urte gogoan" sigue reivindicando la memoria de Zabalza y denuncia que falta esclarecer toda la verdad del caso.

Familiares y amigos celebran un acto de gran emoción en el lugar donde apareció el cadáver de Mikel Zabalza
Homenaje a Mikel Zabalza en su pueblo natal de Orbaizeta, 40 años después de ser asesinado por la Guardia Civil
Donostia-San Sebastián Memoria Histórica Navarra Política

Te puede interesar

Cargar más