La marcha en autobús en memoria de Mikel Zabalza finaliza hoy, en Donostia
La iniciativa para recordar el caso del conductor de autobús navarro asesinado por la Guardia Civil hace 40 años finalizará con un acto este mediodía en el Boulevard.
La marcha en autobús en memoria de Mikel Zabalza, el vecino de Orbaitzeta (Navarra) detenido, torturado y asesinado por la Guardia Civil hace 40 años, concluirá hoy en San Sebastián.
Zabalza era trabajador de los autobuses públicos de San Sebastián, por ello iniciaron esta iniciativa el pasado 26 de noviembre, 40 años después de que Zabalza fuera detenido por la Guardia Civil.
La iniciativa culmina hoy en el aniversario del hallazgo del cadáver de Zabalza en el río Bidasoa.
A lo largo del recorrido, el autobús ha sido una exposición itinerante en la que ha realizado varias paradas para dar a conocer el caso.
La iniciativa "Mikel Zabalza 40 urte gogoan" sigue reivindicando la memoria de Zabalza y denuncia que falta esclarecer toda la verdad del caso.
Te puede interesar
La Audiencia Nacional investiga un contrato de Tubos Reunidos por presuntas ‘mordidas’ a Leire Díaz
El informe de la Guardia Civil asegura que la empresa habría pagado comisiones para acelerar la adjudicación de un contrato por valor de 113 millones de euros. También consta otro contrato con la empresa navarra Erri Berri.
Gure Esku pide "poner la voluntad mayoritaria por encima de visiones partidistas" y reclama el derecho a decidir
La plataforma a favor del derecho a decidir ha celebrado una Asamblea General en Vitoria-Gasteiz, donde han expresado que "hoy está más cerca la posibilidad de avanzar en la vía hacia la soberanía".
Suspendido el servicio del tranvía de Bilbao por una protesta para exigir a CAF romper con Israel
Bajo el lema "Boikot Israel. Palestina Askatu", varias personas se han tumbado sobre las vías del tranvía de Bilbao, en el centro de la ciudad, bloqueando su paso a la altura de la Plaza Circular. La Ertzaintza ha detenido a una persona y varias han resultado heridas con contusiones.
Una protesta contra CAF paraliza el paso del tranvía en Bilbao y se salda con un detenido y varios heridos
Durante la protesta, la Ertzaintza ha detenido a una persona que se ha negado a identificarse. El Departamento de Seguridad informa de cuatro agentes heridos por contusiones. Los convocantes de la protesta, en un comunicado, han denunciado también varios heridos por contusiones.
Andueza destaca que llegar a acuerdos presupuestarios supone trabajar por Euskadi
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha subrayado que los presupuestos aprobados o que se van a firmar con el apoyo de los socialistas en el Parlamento Vasco y en otras instituciones demuestran que ellos no pierde el tiempo, a diferencia de otros.
El PP afirma que PNV y PSOE "son indistinguibles": "Es una coalición de intereses privados"
El PP vasco ha celebrado hoy en Vitoria-Gasteiz su comida navideña, en la que tanto Tellado como el presidente del PP vasco, Javier De Andrés, han centrado sus críticas en el PNV.
Esteban, a Sánchez: "O se frena la hemorragia de escándalos ya o convocatoria electoral"
El presidente del EBB ha tomado la palabra al término de la IX Asamblea General del PNV. Para el dirigente jeltzale, el presidente español no tiene "otra" y le ha urgido a tomar la decisión. "Esto puede aguantar así unos meses, pero no año y medio. No es serio", ha añadido.
El juez deja en libertad, con medidas cautelares, a Leire Díez y el empresario Antxon Alonso
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado al juez que dejara en libertad con medidas cautelares a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario guipuzcoano Antxon Alonso, vinculado al exdirigente socialista Santos Cerdán.
Podemos Euskadi dice que los acuerdos que alcanza son para garantizar los derechos de la mayoría
El coordinador Richar Vaquero ha aludido a las negociaciones abiertas sobre los presupuestos de Álava, en las que tanto la Diputación como Podemos dan por seguro un acuerdo. "Seguiremos negociando con la misma firmeza", ha recalcado, al tiempo que ha advertido de que Podemos no firmará "cualquier cosa".