La marcha en autobús en memoria de Mikel Zabalza finaliza hoy, en Donostia

La marcha en autobús en memoria de Mikel Zabalza, el vecino de Orbaitzeta (Navarra) detenido, torturado y asesinado por la Guardia Civil hace 40 años, concluirá hoy en San Sebastián.

Zabalza era trabajador de los autobuses públicos de San Sebastián, por ello iniciaron esta iniciativa el pasado 26 de noviembre, 40 años después de que Zabalza fuera detenido por la Guardia Civil.

La iniciativa culmina hoy en el aniversario del hallazgo del cadáver de Zabalza en el río Bidasoa.

A lo largo del recorrido, el autobús ha sido una exposición itinerante en la que ha realizado varias paradas para dar a conocer el caso.

La iniciativa "Mikel Zabalza 40 urte gogoan" sigue reivindicando la memoria de Zabalza y denuncia que falta esclarecer toda la verdad del caso.