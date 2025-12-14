Mikel Zabalzaren omenezko autobus martxa gaur amaituko da, Donostian
Mikel Zabalza duela 40 urte Guardia zibilak atxilotu, torturatu eta hil zuen Orbaitzetako (Nafarroa) herritarraren omenez abiatutako autobus martxa gaur amaituko da, Donostian.
Zabalza Donostiako autobus publikoetako langilea zen, eta horretan oinarrituta abiatu zuten ekimena azaroaren 26an, Guardia Zibilak Zabalza atxilotu zuen egunetik 40 urtera.
Gaur, Zabalzaren gorpua Bidasoa ibaian aurkitu zuten egunaren urteurrenean emango diote amaiera ekimenari.
Ibilbidean zehar, autobusa erakusketa ibiltaria izan da, eta zenbait geldialdi egin ditu kasuaren berri emateko.
‘Mikel Zabalza 40 urte gogoan’ ekimenak Zabalzaren memoria aldarrikatzen jarraitzen du, eta kasuaren egia osoa argitzea falta dela salatzen du.
Auzitegi Nazionala Tubos Reunidosen kontratu bat ikertzen ari da, Leire Diazi ustez eskupekoak emateagatik
Guardia Zibilaren txostenaren arabera, 113 milioi euroko kontratu baten esleipena azkartzeko, komisioak ordaindu zizkion enpresak. Nafarroako Erri Berri enpresarekin egindako beste kontratu bat ere badago ikerketapean.
Gure Eskuk "gehiengoaren borondatea ikuspegi alderdikoien gainetik jartzea" eskatu du eta erabakitzeko eskubidea aldarrikatu du
Erabakitzeko eskubidearen aldeko plataformak Bazkideen Batzarra egin du Gasteizen. "Eragile politiko eta sozialek ardura eta anbizioz jokatu behar dute une historiko honetan burujabetza osoaren bidean urrats sendoak egiteko", adierazi dute.
CAFen kontrako protesta batek Bilboko tranbia geldiarazi du eta Ertzaintzak pertsona bat atxilotu du
Atxilotuak identifikatzeari uko egin dio, Segurtasun Sailaren arabera. Atxilotzeko unean liskarra sortu da, eta Ertzaintzaren lau agente zauritu dira. Protestaren deitzaileek jakinarazi dutenez, hainbat pertsona zauritu dira, jasotako kolpeen ondorioz.
Bilboko tranbiaren zerbitzua eten dute CAFek Israelekin dituen kontratuak etetea eskatzeko
"Boikot Israel. Palestina askatu" lelopean, dozenaka pertsona tranbiaren errailetan etzan dira, bidea oztopatzeko. Ertzaintzak pertsona bat atxilotu du, eta hainbat pertsona zauritu dira, kolpeak hartuta.
EAJ eta PSOE "bereizezinak" direla uste du PPk: "Interes pribatuen mesederako koalizioa da"
Euskadiko PPk Gabonetako bazkaria egin du gaur Gasteizen, eta Miguel Telladok eta Javier De Andres EAEko PPko presidenteak EAJri zuzendu dizkiote kritikak.
Andueza: "Aurrekontu akordioak lortzea Euskadiren alde jokatzea da, horren alde lan egitea"
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiaren arabera, Eusko Legebiltzarrean eta beste erakundeetan sozialisten babesarekin onartu diren edo onartuko diren aurrekontuek argi erakusten dute sozialistak, beste batzuek ez bezala, ez daudela denbora galtzen.
Leire Diez eta Antxon Alonso aske utzi ditu epaileak, kautelazko neurriekin
Aurretik, Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak Leire Diez PSOEko militante ohia, Vicente Fernandez Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateko (SEPI) presidente ohia eta Antxon Alonso enpresaburu gipuzkoarra kautelazko neurriekin aske uzteko eskatu dio epaileari.
Estebanek, Sanchezi: “Eskandaluen jarioa geldiarazi edo hauteskundeak deitu”
EAJren IX. Batzar Nagusiaren amaieran hitza hartu du EBBko presidenteak. Buruzagi jeltzalearen ustez, hauteskundeak deitu “beste aukerarik ez du” Espainiako Gobernuko presidenteak. “Hilabete batzuk iraun ditzake, baina ez urtebete eta erdi: ez da serioa”, erantsi du.
Podemos Euskadik esan du lortzen dituen akordioak gehiengoaren eskubideak bermatzeko direla
Richar Vaquero koordinatzaileak Arabako aurrekontuen inguruan irekitako negoziazioak aipatu ditu; izan ere, Aldundia eta Elkarrekin Podemos-IU akordio bat lortzear daude. "Irmotasun berarekin negoziatzen jarraituko dugu", azpimarratu du.