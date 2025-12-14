MEMORIA
Mikel Zabalzaren omenezko autobus martxa gaur amaituko da, Donostian

Guardia Zibilak duela 40 urte hil zuen autobus gidari nafarraren kasua oroitzeko ekimena amaitzeko, ekitaldia egingo dute Boulevardean, eguerdian.
Mikel Zabalzari omenaldia
Mikel Zabalza. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Mikel Zabalza duela 40 urte Guardia zibilak atxilotu, torturatu eta hil zuen Orbaitzetako (Nafarroa) herritarraren omenez abiatutako autobus martxa gaur amaituko da, Donostian.

Zabalza Donostiako autobus publikoetako langilea zen, eta horretan oinarrituta abiatu zuten ekimena azaroaren 26an, Guardia Zibilak Zabalza atxilotu zuen egunetik 40 urtera.

Gaur, Zabalzaren gorpua Bidasoa ibaian aurkitu zuten egunaren urteurrenean emango diote amaiera ekimenari.

Ibilbidean zehar, autobusa erakusketa ibiltaria izan da, eta zenbait geldialdi egin ditu kasuaren berri emateko.

‘Mikel Zabalza 40 urte gogoan’ ekimenak Zabalzaren memoria aldarrikatzen jarraitzen du, eta kasuaren egia osoa argitzea falta dela salatzen du.

