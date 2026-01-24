BIZKAIA
PNV defiende que ha actuado con "rapidez y contundencia" por el caso de Getxo y respeta la presunción de inocencia

El presidente del BBB ha recordado que ya se ha iniciado el proceso de sustitución de los ediles señalados, una vez "dejaron sus actas a disposición del partido", y en ese sentido ha querido mostrar el "compromiso con la gobernabilidad" de la localidad vizcaína.

EITB

El presidente del Bizkai Buru Batzar del PNV, Iñigo Ansola, ha asegurado que el partido está actuando con "coherencia, rapidez y contundencia", en el caso del histórico edificio de Getxo (Bizkaia), en el que han sido imputados por presunta prevaricación tres técnicos del Ayuntamiento y tres concejales de la formación jeltzale. 

Tras subrayar que no conoce el sumario, ha dicho que "respeta la presunción de inocencia" de las personas señaladas.

Ansola se ha referido de esta manera al auto de investigación del caso del derribo del palacete protegido, en el que tres concejales de su partido en la localidad vizcaína están siendo investigados por la comisión de un supuesto delito de prevaricación.

“Ya se ha iniciado el procedimiento para su sustitución con la mayor celeridad posible, con el propósito de garantizar la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Getxo”, ha añadido Ansola, que ha pedido esclarecer cuanto antes los hechos. Asimismo, ha subrayado que el partido siempre "respeta los principios éticos".

El presidente del BBB ha recordado que ya se ha iniciado el proceso de sustitución de los cargos, una vez "dejaron sus actas a disposición del partido", y en ese sentido ha querido mostrar el "compromiso con la gobernabilidad" del municipio. "Vamos a proceder a la sustitución de los ediles rápidamente", ha concluido.

