Tras conocerse que la exalcaldesa de EH Bildu (regidora de la localidad vizcaína entre 2011 y 2018), Arantxa Baigorri, ha sido imputada en la causa que investiga los delitos ambientales relacionados con el derrumbe del vertedero, la plataforma ciudadana Zaldibar Argitu ha hecho pública una nota en la que exige que se investiguen los factores que provocaron la muerte de los dos trabajadores y el daño ambiental, y ha denunciado los "intentos de desvío de atención" en ese sentido.

En una breve nota de seis puntos, la plataforma ciudadana ha criticado que el caso lleva seis años en fase de instrucción, con "continuas prórrogas”, y ha subrayado que la prioridad es investigar el fondo de lo ocurrido para determinar las responsabilidades. En opinión de la plataforma, la información que se ha difundido ahora "no va en esa dirección". En este sentido, ha advertido de que "los intentos de desviar la atención del fondo del asunto serán estériles".

Zaldibar Argitu ha destacado que la exalcaldesa Baigorri o EH Bildu tendrán que dar explicaciones para esclarecer si el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio fue modificado en beneficio de Verter Recycling, pero ha añadido que queda por aclarar "cuál es la responsabilidad" que pueden tener en todo ello el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, ya que, según ha recordado, el PGOU de Zaldibar recibió el visto bueno de la Diputación en abril de 2020 y fue firmado por el entonces diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales.

Asimismo, la plataforma Zaldibar Argitu se muestra "sorprendida" por el hecho de que José Luis Maiztegi y Juan Mari Uriarte, respectivamente, el alcalde y el teniente alcalde jeltzale entre 2019 y 2023, no hayan sido imputados, ya que los contactos entre el Ayuntamiento de Zaldibar y Verter Recycling "fueron dirigidos" por ambos, según la plataforma.

Por último, ha exigido el fin "inmediato" de la fase de instrucción y ha convocado a la ciudadanía para el próximo 8 de febrero, a las 12:30 horas, al acto que anualmente se realiza en el barrio Eitzaga de Zaldibar, lugar del desplome.