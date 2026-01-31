La plataforma Zaldibar Argitu pide investigar el fondo del caso y denuncia "los intentos de desvío de atención"
La plataforma ciudadana ha publicado una nota tras conocerse que la exalcaldesa de EH Bildu, Arantxa Baigorri, está imputada en el caso. Considera, no obstante, que ella o su partido tendrán que dar explicaciones, aunque ha destacado que la prioridad es investigar los factores que provocaron el desprendimiento y la muerte de dos trabajadores.
Tras conocerse que la exalcaldesa de EH Bildu (regidora de la localidad vizcaína entre 2011 y 2018), Arantxa Baigorri, ha sido imputada en la causa que investiga los delitos ambientales relacionados con el derrumbe del vertedero, la plataforma ciudadana Zaldibar Argitu ha hecho pública una nota en la que exige que se investiguen los factores que provocaron la muerte de los dos trabajadores y el daño ambiental, y ha denunciado los "intentos de desvío de atención" en ese sentido.
En una breve nota de seis puntos, la plataforma ciudadana ha criticado que el caso lleva seis años en fase de instrucción, con "continuas prórrogas”, y ha subrayado que la prioridad es investigar el fondo de lo ocurrido para determinar las responsabilidades. En opinión de la plataforma, la información que se ha difundido ahora "no va en esa dirección". En este sentido, ha advertido de que "los intentos de desviar la atención del fondo del asunto serán estériles".
Zaldibar Argitu ha destacado que la exalcaldesa Baigorri o EH Bildu tendrán que dar explicaciones para esclarecer si el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio fue modificado en beneficio de Verter Recycling, pero ha añadido que queda por aclarar "cuál es la responsabilidad" que pueden tener en todo ello el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, ya que, según ha recordado, el PGOU de Zaldibar recibió el visto bueno de la Diputación en abril de 2020 y fue firmado por el entonces diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales.
Asimismo, la plataforma Zaldibar Argitu se muestra "sorprendida" por el hecho de que José Luis Maiztegi y Juan Mari Uriarte, respectivamente, el alcalde y el teniente alcalde jeltzale entre 2019 y 2023, no hayan sido imputados, ya que los contactos entre el Ayuntamiento de Zaldibar y Verter Recycling "fueron dirigidos" por ambos, según la plataforma.
Por último, ha exigido el fin "inmediato" de la fase de instrucción y ha convocado a la ciudadanía para el próximo 8 de febrero, a las 12:30 horas, al acto que anualmente se realiza en el barrio Eitzaga de Zaldibar, lugar del desplome.
Te puede interesar
PNV y EH Bildu mantienen puntos de vista opuestos sobre las vacunas caducadas
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha subrayado que cuando se ha aclarado qué ha ocurrido y qué hay que hacer se ha hablado con los afectados, mientras que el parlamentario de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, se ha preguntado si se volvería a vacunar a estos pacientes si EH Bildu no hubiera dado a conocer lo ocurrido.
Andueza critica que "el PNV quiere sacar al puerto de Pasaia de la élite de la competición"
El secretario general del PSE-EE considera que los puertos y aeropuertos son de titularidad estatal, así como la caja única de la Seguridad Social. Andueza ha remarcado el "impacto negativo" que supondría la descalificación como puerto de interés general del puerto de Pasaia.
La Audiencia Provincial de Álava desestima la alegación de Maiorga Ramírez para convocar primarias en EA
Por tanto, Eusko Alkartasuna no deberá convocar un proceso de primarias, tal y como solicitaba el líder del sector crítico Maiorga Ramírez. En una primera valoración, la secretaria general de EA, Eba Blanco, ha destacado que su ejecutiva ha actuado "en todo momento cumpliendo con la democracia interna y con la ley". Además, Blanco ha anunciado que no seguirá en el cargo a partir del congreso ordinario que debe celebrarse este año.
Sumar rechaza la decisión del departamento de Educación de fusionar cuatro escuelas públicas de Bizkaia
La líder de Sumar en Euskadi, Alba García, asegura que el Gobierno Vasco está utilizando la excusa de la caída demográfica para cerrar centros públicos.
Activistas de GKS se cuelgan del Monumento a los Caídos en Pamplona y piden su derribo
Según ha expuesto Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) en un comunicado, "el Monumento a los Caídos está construido para homenajear a los fascistas, que tantos trabajadores asesinaron en el franquismo". "Por ello, defendemos su derribo", ha indicado.
Aitor Esteban: "No hay motivo para pedir la dimisión de la alcaldesa de Getxo, no está investigada"
El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha explicado en Euskadi Irratia que, según la información de la que disponen, "la alcaldesa nunca autorizó el derribo del edificio" y ha acusado a la promotora de dicha acción. En el Ayuntamiento "se ha hecho todo dentro de la legalidad", pero ha asegurado que, si sale algún otro tipo de información, ellos serán "los primeros interesados en que se aclaren las cosas".
Gure Esku presenta la iniciativa 'Herritu' a los agentes sociales
Gure Esku trabaja para lograr adhesiones a la iniciativa creada en otoño para fortalecer la comunidad vasca, y hoy la plataforma por el derecho a decidir ha presentado su última dinámica ante decenas de agentes sociales. En el acto de esta tarde en Bilbao, han querido destacar la enorme aportación de AEK y de la Korrika a Euskal Herria.
La familia de Rosa Zarra acusa a Atutxa de generar "dolor sobre dolor"
Entrevistado el pasado fin de semana en ETB, el que fuera consejero de Interior aseguró que no tenía "ningún inconveniente" para pedir perdón a la familia de Zarra, aunque matizó que a las familias de los 15 ertzainas asesinados por ETA "también les gustaría escuhar algo".
Otegi asegura que EH Bildu preguntó sobre las vacunas tras haber confirmado la información con el consejero
Arnaldo Otegi ha explicado que EH Bildu ha actuado con responsabilidad desde que recibieron la información sobre el tema, ya que se trata de un problema que afecta a familias y bebés.