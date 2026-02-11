EH Bildu y PNV piden aclarar lo ocurrido en Adamuz para que la ciudanía recupere la confianza en el sistema ferroviario
El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha centrado el debate del primer pleno de este 2026 en el Congreso de los Diputados, en el que el Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha prometido "todas las medidas necesarias" para que no vuelva a producirse un siniestro de esta magnitud.
En su intervención, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha exigido una "profunda e integral reflexión sobre el modelo ferroviario", y ha incidido en que para que la sociedad confíe en este tipo de transporte es necesario clarificar exactamente lo ocurrido y pedir las responsabilidades oportunas.
Asimismo, ha aprovechado su discurso para pedir al presidente del Gobierno español que dé un giro a la legislatura y pase a la ofensiva frente al PP y Vox "sin complejos" y con políticas sociales, económicas y laborales para las mayorías populares y trabajadoras. "Su deber, como Gobierno progresista, no es convencernos a los de izquierdas que aceptemos políticas de derechas, sino convencer a las derechas que asuman políticas no ya de izquierdas, sino simplemente de justicia social", ha advertido Aizpurua.
Ha precisado que su formación no pretende poner palos en las ruedas, pero ha urgido a Sánchez a acometer ese "cambio de rumbo con un objetivo claro", porque "el tiempo juega en nuestra contra" y decir que "'viene la ultraderecha' ya no es una opción". De lo contrario, ha añadido, "se dedicará a resistir" en el poco más de un año que queda de legislatura, lo que "condenará no solo a su Gobierno, sino a la ciudadanía, dejándola en manos de otro gobierno que aplicará el trumpismo contra todos".
PNV pide reconocer el problema "sin eufemismos"
Por su parte, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha recomendado a Sánchez, que reconozca "sin eufemismos" que existe un problema con los trenes, aunque también "sin alarmismo", porque recuperar la confianza en el transporte ferroviario es la primera labor. La representante jeltzale se ha mostrado en contra de la creación de comisiones parlamentarias sobre ese accidente, al menos hasta que el órgano independiente encargado, la CIAF, concluya su informe. "Lo prudente y objetivo sería esperar a las conclusiones de ese informe", ha advertido
Asimismo, ha dicho que "asumir la responsabilidad política también conlleva asumir decisiones impopulares, como cambiar la política de bonos y descuentos, para reconducir esas partidas al mantenimiento de las infraestructuras: es decir, reordenar prioridades".
Ha concluido con una recomendación al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien "ha venido crecidito" a este pleno, "con mensajes para todos". "Que sepa leer los resultados electorales y vea que su estrategia favorece a los que se sientan a su derecha", ha puntualizado.
Feijóo a Sánchez: "Se sentará en el banquillo"
Se preveía un pleno tenso, y así lo ha sido. Tras la intervención Sánchez, ha tomado la palabra Núñez Feijóo, atacando desde el primer segundo al líder socialista. Ha advertido a Sánchez de que su Gobierno "se sentará en el banquillo" por lo sucedido en el accidente de tren, en el que fallecieron 46 personas.
En su intervención en el Congreso, Feijóo ha dicho que la "negligencia" del presidente del Gobierno fue "continuada" y "tuvo resultado de muerte". "Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto", ha dicho el dirigente del PP, quien ha agregado que ni Sánchez ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, deberían seguir sentados en sus escaños. Ha pedido varias veces la dimisión de ambos y ha acusado a Sánchez de jugar a la "ruleta rusa" con la seguridad de los viajeros de tren.
Según el líder popular, este era "un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible".
