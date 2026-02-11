El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha centrado el debate del primer pleno de este 2026 en el Congreso de los Diputados, en el que el Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha prometido "todas las medidas necesarias" para que no vuelva a producirse un siniestro de esta magnitud.

En su intervención, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha exigido una "profunda e integral reflexión sobre el modelo ferroviario", y ha incidido en que para que la sociedad confíe en este tipo de transporte es necesario clarificar exactamente lo ocurrido y pedir las responsabilidades oportunas.

Asimismo, ha aprovechado su discurso para pedir al presidente del Gobierno español que dé un giro a la legislatura y pase a la ofensiva frente al PP y Vox "sin complejos" y con políticas sociales, económicas y laborales para las mayorías populares y trabajadoras. "Su deber, como Gobierno progresista, no es convencernos a los de izquierdas que aceptemos políticas de derechas, sino convencer a las derechas que asuman políticas no ya de izquierdas, sino simplemente de justicia social", ha advertido Aizpurua.

Ha precisado que su formación no pretende poner palos en las ruedas, pero ha urgido a Sánchez a acometer ese "cambio de rumbo con un objetivo claro", porque "el tiempo juega en nuestra contra" y decir que "'viene la ultraderecha' ya no es una opción". De lo contrario, ha añadido, "se dedicará a resistir" en el poco más de un año que queda de legislatura, lo que "condenará no solo a su Gobierno, sino a la ciudadanía, dejándola en manos de otro gobierno que aplicará el trumpismo contra todos".