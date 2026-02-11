DIPUTATUEN KONGRESUA
EH Bilduk eta EAJk Adamuzeko istripua argitzea eskatu dute, herritarrek trenbide sarean konfiantza izan dezaten

Urteko lehen osoko bilkura hartu du Espainiako Diputatuen Kongresuak, eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak agerraldia egin du, berak hala eskatuta, trenbide-istripuei buruzko azalpenak emateko.

mertxe aizpurua maribel vaquero
Maribel Vaquero eta Mertxe Aizpurua, gaur, Kongresuan. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Urteko lehen osoko bilkura hartu du Espainiako Diputatuen Kongresuak, eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak agerraldia egin du, berak hala eskatuta, trenbide-istripuei buruzko azalpenak emateko.  Agindu du "beharrezko neurri guztiak" hartuko dituela ezbeharra argitzeko, eta Estatuak azkar erantzun zuela defendatu du. 

Goizeko saioan, gai horrek hartu du toki gehien eztabaidan. Hala, Mertxe Aizpurua EH Bilduren bozeramaileak Kongresuan trenbide ereduari buruzko "gogoeta sakona eta integrala" egitea eskatzearekin baera, Adamuzeko ezbeharraren ingurukoak argitzea ere ezinbestekotzat jo du, herritarrek garraio mota hau "konfiantza osoz" erabiltzen jarrai dezaten. 

Bere hitzaldian, koalizio subiranistako ordezkariak "legealdiaren norabidea aldatzea" eta "konplexurik gabe, erasora igarotzea" galdegin dio Sanchezi,  PP eta Vox alderdiei aurre egiteko, "politika sozial, ekonomiko eta laboraletan sakonduz".  Azpimarratu du  Gobernu aurrerakoien egitekoa ez dela eskuineko alderdiei "ezkerreko politikak" onartu behar dituztela ulertaraztea. 

Aizpuruaren arabera, "eskuin muturra badatorrela esatea" jada ez da nahikoa, eta "ekintzak" behar dira, "helburu garbi batekin".  

EAJk arazoa "eufemismorik gabe" onartzea eskatu du

Bere aldetik, Maribel Vaquero EAJk Kongresuan duen eledunak Sanchezi esan dio "eufemismorik gabe" aitortu dezala trenbide-sarean dagoen arazoa. "Alarmismoan erori gabe", zehaztu du. 

Diputatu jeltzaleak uste du hori dela lehen urratsa, herritarrek tren-garraioan "konfiantza berreskuratzeko". Ez du ontzat eman Adamuzeko istripuari buruzko ikerketa-batzordea osatzea, ez behintzat tren istripuak ikertzeaz arduratzen den CIAF erakundeak behin betiko txostena mahai gainean jarri arte. "Zuhurrena eta objektiboena txostenaren ondorioen zain egotea da", azaldu du. 

Era berean, azpimarratu du sarritan herritarren hain gustukuak ez diren erabakiak hartzea ere badela arduradun politikoen lana, eta zentzu horretan, hobarien eta deskontuen inguruko hausnarketa eskatu du. "Hau da, lehentasunak ordenatu, eta zenbait diru-partida azpiegituren mantenura bideratu". 

Alberto Nuñez Feijoo PPko presidenteari ere zuzendu zaio Vaquero, eta hauteskundeen emaitzak "ondo irakurtzea" gomendatu dio,  bere estrategiak "eskuinera" duen beste alderdi bati egiten diolako mesede. 

 

Feijoo, Sanchezi: "Auzipetuen aulkian eseriko da Gobernua"

Aurreikusita bezala, tentsio handiko eztabaida saioa izan da Kongresukoa. Sanchezen agerraldiaren ondoren, Feijooren txanda izan da eta hitza hartu orduko jo du erasora. Adamuzeko ezbeharraren harira, Sanchezi ohartarazi dio "auzipetuen aulkian" eseriko dela Gobernua. 

PPko buruaren arabera, Espainiako Exjekutiboaren "etengabeko arduragabekeriaren" ondorio izan zen tren-istripua.  Horregatik, uste du Sanchezek eta Oscar Puente Garraio ministroak "berehala dimititu" behar dutela. "Ekidin zitekeen istripua izan zen, ez aurreikusi ezin zen hondamendia". 

 

carles puigdemont bruselas efe
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Estatuko Fiskaltza eta Abokatutza Puigdemonti amnistia ematearen alde agertu dira, Gorenaren ezezkoaren aurrean

Bi erakundeek Kontsituzionaleko berme-gortean aurkeztu dituzte beren idazkiak, Auzitegi Gorenak dirua bidegabe erabiltzeagatik amnistia ez aplikatzeko hartutako erabakiaren aurka presidente ohiak jarritako babes-errekurtsoa onar dezan eskatzeko. Bi erakundeek uste dute Auzitegi Gorenak amnistia aplikatu behar ziola, eta kritikatu dute Amnistia Legea modu "arrazoigabe eta arbitrarioan" interpretatu zuela, hura aplikatzea saihesteko.

Imanol Pradales
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pradalesek iritzi dio Sanchezek Estatutuarekiko duen borondatea "itxaropentsu" egoteko modukoa dela, baina ez du atzerapenik onartuko

Imanol Pradalesek gogorarazi du negoziazioei "jarraibide politiko erabakitzaileagoak onartuz" ekitea eskatu dutela. "Hau da, maila politikoan hitzartutakoak ez dituela etengabe topatzen oztopo eta erresistentzia administratibo eta politikoak. Jarrera horrek, ekintza politikoa debaluatzeaz gain, eragin zuzena du Euskadiren aukeretan eta euskal herritarren bizi-kalitatean", esan du.

