El Gobierno de España desmiente "tajantemente" que haya acordado cooperar con el Ejército estadounidense
"Lo desmiento tajantemente. La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma". Son las palabras que ha empleado este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, para desmetir que España haya acordado cooperar con el Ejército estadounidense, tal y como ha asegurado minutos antes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
En una rueda de prensa, Leavitt ha dicho que en las últimas horas España ha "acordado cooperar con el Ejército estadounidense" después de que el presidente Donald Trump amenazara con un embargo comercial por su negativa a que el Pentágono emplee sus instalaciones en bases españolas para las operaciones contra Irán.
En una entrevista en la cadena Ser, Albares ha afirmado que no tiene "la menor idea a qué se puede referir o de dónde puede venir eso", y ha insistido en que la posición de España "no ha cambiado en absoluto". "Sigue absolutamente invariable".
Ha reiterado el "No a la guerra" defendido de forma "clara y contundente" por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en su declaración institucional, una posición que, según ha destacado, han respaldado "muchos colegas europeos".
Te puede interesar
Pradales ve en Bélgica un "aliado" para Euskadi en diferentes ámbitos
El lehendakari Imanol Pradales se ha reunido hoy en Bruselas con el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever. El jefe del Ejecutivo vasco ve posibilidades de cooperación entre ambos países en diversos ámbitos; entre otros, ha citado la industria, la oficialidad del euskera y la Macroregión Atlántica.
El Senado rechaza en un bronco debate el reconocimiento del papel del Estado en la masacre de Vitoria de 1976
La tensión ha aumentado cuando Josu Estarrona, senador de EH Bildu, ha espetado, mirando a la bancada del PP y con el puño en alto: "¡Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar!". Javier Arenas (PP) ha pedido a la Presidencia que se retire la frase de Estarrona y lo ha tildado de "discurso etarra". El vicepresidente del Senado, Javier Maroto, se lo ha concedido.
El juicio por las mascarillas contra Ábalos y Koldo arrancará en el Tribunal Supremo el 7 de abril
Se les juzgará por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.
El lehendakari Pradales pide una única voz de Europa para desescalar el conflicto
El lehendakari, Imanol Pradales, ha instado a la Unión Europea a trabajar "desde la unidad y con una única voz" en la desescalada del conflicto entre EE. UU. e Irán y a acordar previamente las desavenencias entre estados porque "la fragmentación en Europa no es positiva".
Feijóo se reúne con Aitor Esteban: "A mi me gusta el Estatuto de Gernika como es"
El presidente del PP también ha mostrado su preocupación por una posible reforma del mismo que tenga “la firma de Bildu”.
La comparecencia de Sánchez, en cinco titulares
Pedro Sánchez ha recuperado ante el conflicto en Oriente Medio el lema del "No a la guerra" popularizado con la invasión de Irak en 2003 y ha advertido de que España no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias de alguno, en clara referencia a Donald Trump.
Sánchez defiende el "No a la guerra" y advierte a Trump de que no teme "represalias"
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha recalcado en una declaración institucional con motivo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán que la posición de España es clara, rechazando que no se respete el derecho internacional y evitando caer en errores del pasado como los que asegura que hubo en la guerra de Irak. Ha advertido de que España "no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias de alguno".
Jauregi cree que Trump tendría "dificultades" en su embargo comercial a España porque Europa "es un mercado único"
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad Mikel Jauregia, ha asegurado que Donald Trump tendría "dificultades" para aplicar el bloqueo comercial, y ha subrayado que la fortaleza de Europa "está en la unión". No obstante, ha advertido de que el Gobierno de EEUU puede adoptar "medidas individuales que también pueden hacer daño".
El lehendakari Pradales intentará plantear temas de agenda propia en Bruselas
Garazi Ayesta nos da las claves de la visita del lehendakari a Bruselas. Por la tarde, se reunirá con el primer ministro belga, y se espera que se ponga sobre la mesa el tema de la oficialidad del euskera en las instituciones europeas.