"Lo desmiento tajantemente. La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma". Son las palabras que ha empleado este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, para desmetir que España haya acordado cooperar con el Ejército estadounidense, tal y como ha asegurado minutos antes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

En una rueda de prensa, Leavitt ha dicho que en las últimas horas España ha "acordado cooperar con el Ejército estadounidense" después de que el presidente Donald Trump amenazara con un embargo comercial por su negativa a que el Pentágono emplee sus instalaciones en bases españolas para las operaciones contra Irán.

En una entrevista en la cadena Ser, Albares ha afirmado que no tiene "la menor idea a qué se puede referir o de dónde puede venir eso", y ha insistido en que la posición de España "no ha cambiado en absoluto". "Sigue absolutamente invariable".

Ha reiterado el "No a la guerra" defendido de forma "clara y contundente" por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en su declaración institucional, una posición que, según ha destacado, han respaldado "muchos colegas europeos".