ORIENTE PRÓXIMO
El Gobierno de España desmiente "tajantemente" que haya acordado cooperar con el Ejército estadounidense

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado esta tarde que España ha accedido a "cooperar" con el Ejército estadounidense.
MADRID, 12/01/2026.- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, llega a la rueda de prensa conjunta que han ofrecido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, tras la reunión mantenida para analizar el actual contexto geopolítico internacional, este lunes en Moncloa. EFE/ Mariscal
José Manuel Albares, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak guztiz gezurtatu du AEBetako Armadarekin lankidetza adostu izana

Última actualización

"Lo desmiento tajantemente. La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma". Son las palabras que ha empleado este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, para desmetir que España haya acordado cooperar con el Ejército estadounidense, tal y como ha asegurado minutos antes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

En una rueda de prensa, Leavitt  ha dicho que en las últimas horas España ha "acordado cooperar con el Ejército estadounidense" después de que el presidente Donald Trump amenazara con un embargo comercial por su negativa a que el Pentágono emplee sus instalaciones en bases españolas para las operaciones contra Irán.

En una entrevista en la cadena Ser, Albares ha afirmado que no tiene  "la menor idea a qué se puede referir o de dónde puede venir eso", y ha insistido en que la posición de España "no ha cambiado en absoluto". "Sigue absolutamente invariable".

Ha reiterado el "No a la guerra" defendido de forma "clara y contundente" por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en su  declaración institucional, una posición que, según ha destacado, han respaldado "muchos colegas europeos"

