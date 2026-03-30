Aitor Esteban: “Me sorprendió que el mensaje final de Korrika lo hicieran siete jóvenes muy ligados al mundo de Bildu”
El presidente del EBB del PNV ha confiado en un acuerdo sobre el euskera en las OPE y ha abogado por "dotar de seguridad jurídica" a la lengua.
El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, se ha felicitado por la enorme adhesión que ha evidenciado la presente edición de Korrika, aunque se ha mostrado crítico con el acto final.
“Me sorprendió o me sorprende que el comunicado se hiciera por siete jóvenes muy ligados a unas siglas, al mundo de Bildu, y no por siete jóvenes que precisamente representaran a la pluralidad del país. Me sorprendió porque va un poco en contra de los deseos que la propia organización dice manifestar”, ha indicado.
En todo caso, Esteban se ha felicitado porque “Euskadi está con su idioma, con el euskera”, y se ha mostrado partidario de alejar el euskera de polémicas.
"El euskera tiene que estar fuera de polémicas, fuera de confrontaciones, si es que queremos que tenga realmente un futuro. Y ahí me parece que la gente se ha volcado en todo el país, y la mayoría de la gente que ha salido lo ha hecho sin colores específicos. Eso es positivo y es algo que nos debería alegrar", ha señalado.
Acuerdo sobre el euskera en las OPE
El líder jeltzale, asimismo, ha confiado en lograr un acuerdo con el PSE sobre la gestión del euskera en la Administración, pero también con otros partidos. A su juicio, todos deben estar "convencidos" de que se debe dar "una seguridad jurídica a toda la serie de OPE" que se están anulando por la exigencia del euskera ante "la sorprendente posición" de algunos tribunales.
"Hasta ahora, no había habido polémica con la aplicación legal y cómo interpretábamos los modelos, pero está claro que jurisprudencialmente se ha abierto un ámbito de inestabilidad que no le conviene a nadie, ni al que tiene un nivel menor de euskera ni al que lo tiene más alto", ha indicado. Por ello, cree que la prioridad debe ser "dotar de una seguridad jurídica" al euskera.
La respuesta del PP
Mientras, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha criticado que Korrika se haya desarrollado, “de principio a fin”, como “un lote del mensaje de la izquierda radical independentista”.
Esta situación, en su opinión, “pasa en todas las partes” en las que la izquierda abertzale “se adueña del espacio público”. Además, ha reprochado a PNV y PSE que hayan renunciado a “plantar cara”.
Te puede interesar
España cierra su espacio aéreo a los aviones que participan en la guerra de Irán
El PP ha calificado la decisión como “una improvisación”, mientras el PSOE afirma que se trata de una “medida coherente”.
EH Bildu y EH Bai pedirán "un nuevo salto en el camino de la soberanía" en el Aberri Eguna
Ambas formaciones han defendido la necesidad de dar "un nuevo salto" como forma de conseguir "herramientas y recursos políticos" para responder a los actuales "retos" internacionales. "Necesitamos la capacidad de decidir el presente y el futuro de Euskal Herria y las garantías para hacer respetar la palabra de nuestro pueblo", han destacado en una declaración dada a conocer este lunes en Irun.
Aitor Esteban hace un balance “positivo” de su primer año y apuesta por más mujeres y jóvenes en el PNV
El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha hecho un balance positivo de su primer año al frente de la formación. Además, en una entrevista en Radio Euskadi, ha defendido el acuerdo sobre aeropuertos y la capacidad de Euskadi para influir en su gestión, y ha cuestionado las críticas del PSE-EE por rebajar su alcance.
EH Bildu aboga por "construir frentes amplios ante la amenaza de la ultraderecha"
Según informa EH Bildu en una nota, su secretaria de organización, Sonia Jacinto, y su secretario de Relaciones Políticas, Gorka Elejabarrieta, han llevado a cabo en los últimos días un viaje a Argentina y Uruguay donde ha mantenido encuentros con representantes políticos, organizaciones de derechos humanos y miembros de la diáspora vasca.
Euskadi y el Estado español crearán un órgano bilateral para participar en la gestión aeroportuaria
El acuerdo sobre infraestructuras aeroportuarias prevé la puesta en marcha de un órgano de cooperación entre ambas administraciones, respetando el marco competencial vigente, que permitirá a Euskadi intervenir en decisiones estratégicas.
EH Batera insiste en la necesidad de reforzar el proyecto nacional de Euskal Herria
Además, los representantes de la iniciativa han reivindicado la institucionalización y la oficialidad del Aberri Eguna, en un acto que ha tenido lugar hoy en Estella, y en el que también han reclamado un reconocimiento y una difusión del Aberri Eguna, que, a su juicio, "sería un paso pequeño pero efectivo".
Etchegaray y Blanco, nombrados alcaldes de Baiona y Biarritz, respectivamente
Peio Etxeleku y Kotte Ecenarro recibieron ayer el bastón de mando de Kanbo y Hendaia. Con la toma de posesión de los cargos de alcalde elegidos en segunda vuelta, lo único que queda por dilucidar es quiénes serán candidatos a presidir la Mancomunidad de Iparralde.
Eneko Andueza reclama una memoria basada en la verdad para construir la convivencia
Los jóvenes socialistas vascos han entregado los premios Oroimen Hegoak en el Palacio Miramar de Donostia-San Sebastián. PSE-EE ha reivindicado que trabajará para garantizar la libertad de pensar diferente.
Aitor Esteban reivindica una juventud que lidere la construcción de Euskadi frente a los que se quedan detrás de la pancarta
El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha participado en Mungia en el acto central del EGI Eguna, en el que ha animado a los jóvenes jeltzales a ocupar su lugar en la sociedad y en el partido.