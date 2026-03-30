Aitor Esteban: “Me sorprendió que el mensaje final de Korrika lo hicieran siete jóvenes muy ligados al mundo de Bildu”

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, se ha felicitado por la enorme adhesión que ha evidenciado la presente edición de Korrika, aunque se ha mostrado crítico con el acto final.

“Me sorprendió o me sorprende que el comunicado se hiciera por siete jóvenes muy ligados a unas siglas, al mundo de Bildu, y no por siete jóvenes que precisamente representaran a la pluralidad del país. Me sorprendió porque va un poco en contra de los deseos que la propia organización dice manifestar”, ha indicado.

En todo caso, Esteban se ha felicitado porque “Euskadi está con su idioma, con el euskera”, y se ha mostrado partidario de alejar el euskera de polémicas.

"El euskera tiene que estar fuera de polémicas, fuera de confrontaciones, si es que queremos que tenga realmente un futuro. Y ahí me parece que la gente se ha volcado en todo el país, y la mayoría de la gente que ha salido lo ha hecho sin colores específicos. Eso es positivo y es algo que nos debería alegrar", ha señalado.

Acuerdo sobre el euskera en las OPE

El líder jeltzale, asimismo, ha confiado en lograr un acuerdo con el PSE sobre la gestión del euskera en la Administración, pero también con otros partidos. A su juicio, todos deben estar "convencidos" de que se debe dar "una seguridad jurídica a toda la serie de OPE" que se están anulando por la exigencia del euskera ante "la sorprendente posición" de algunos tribunales.

"Hasta ahora, no había habido polémica con la aplicación legal y cómo interpretábamos los modelos, pero está claro que jurisprudencialmente se ha abierto un ámbito de inestabilidad que no le conviene a nadie, ni al que tiene un nivel menor de euskera ni al que lo tiene más alto", ha indicado. Por ello, cree que la prioridad debe ser "dotar de una seguridad jurídica" al euskera.

La respuesta del PP

Mientras, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha criticado que Korrika se haya desarrollado, “de principio a fin”, como “un lote del mensaje de la izquierda radical independentista”.

Esta situación, en su opinión, “pasa en todas las partes” en las que la izquierda abertzale “se adueña del espacio público”. Además, ha reprochado a PNV y PSE que hayan renunciado a “plantar cara”.