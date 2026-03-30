Ane Elordi: "Los autores de los mensajes no los elegimos por lo a quién votan, sino por el trabajo que hacen a favor del euskera"
En respuesta a las declaraciones de Aitor Esteban, la coordinadora de la Korrika ha destacado que han querido mostrar la diversidad, eligiendo a personas de todos los territorios y de diferentes procedencias, "con independencia de que el euskera sea o no su lengua materna".
Las declaraciones que el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha hecho esta mañana en Radio Euskadi han desatado la polémica, después de que el dirigente jeltzale no haya considerado apropiado el grupo de jóvenes elegido por AEK para escribir y leer el mensaje final de Korrika.
En palabras de Esteban, el acto de clausura de ayer rompió la pluralidad que debía tener el euskera, ya que "los siete autores del mensaje no representan esa pluralidad porque su ámbito ideológico es cercano a la izquierda abertzale ".
"Las personas que leyeron el manifiesto no eran anónimas, sino gente del entorno de EH Bildu", ha destacado el líder del PNV.
En respuesta, la coordinadora de Korrika, Ane Elordi, ha dicho en Euskadi Irratia que AEK no elige a los autores de los mensajes por a quién votan, sino "por su labor a favor del euskera".
"Hemos querido mostrar pluralidad, por eso hemos elegido a jóvenes de los siete territorios, de diferentes procedencias, y hemos puesto en el centro el euskera siendo su lengua materna o no", ha añadido.
Además, ha explicado que han recibido muchos mensajes de felicitación por dar voz a los jóvenes.
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