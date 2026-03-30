Ane Elordi: "Mezuen egileak ez ditugu botoa nori ematen diotenaren arabera aukeratzen, euskararen alde egiten duten lanagatik baizik"

Aitor Estebanek egindako adierazpenei erantzunez, Korrikako koordinatzaileak nabarmendu du aniztasuna erakutsi nahi izan dutela, lurralde guztietako eta jatorri ezberdinetako pertsonak aukeratuta, "euskara ama hizkuntza izan ala ez".
Ane Elordi, Korrikako koordinatzailea
EITB

Ika-mika piztu dute Aitor Esteban EAJko presidenteak gaur goizean Radio Euskadin egin dituen adierazpenek. Buruzagi jeltzaleak ez du egoki ikusi AEK-k Korrikaren amaierako mezua idatzi eta irakurtzeko aukeratutako gazte taldea. Estebanen hitzetan, euskarak eduki behar zuen aniztasuna apurtu zuen atzoko bukaerako ekitaldiak, "zazpi mezu egileek ez dutelako aniztasun hori ordezkatzen, beren eremu ideologikoa ezker abertzalearen gertukoa delako". 

"Manifestua irakurri zutenak ez ziren pertsona anonimo batzuk, EH Bilduren peto-petoak baizki", nabarmendu du EAJko buruak.

Horri erantzunez, Korrikako koordinatzaile Ane Elordik Euskadi Irratian nabarmendu du AEK-k ez dituela mezu egileak botoa zein alderdiri ematen diotenaren arabera hautatzen, "euskararen alde egiten duten lanagatik baizik".

"Aniztasuna erakutsi nahi izan dugu, horregatik zazpi lurraldeetako gazteak aukeratu ditugu, jatorri ezberdinetakoak, euskara ama hizkuntza izan ala ez jarri ditugu erdigunean", erantsi du.

Gainera, azaldu duenez, zorion mezu asko jaso dituzte gazteei ahotsa emateagatik, "pizkunde berri batera begira jartzeko une honetan, gazteak lehen lerrora ekarri ditugulako".

Aitor Esteban: "Harritu egin ninduen Korrikaren azken mezua Bilduren munduari oso lotuta dauden zazpi gaztek egin izanak"
Korrika 2026 Euskara EH Bildu EAJ Gizartea

