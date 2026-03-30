Ane Elordi: "Mezuen egileak ez ditugu botoa nori ematen diotenaren arabera aukeratzen, euskararen alde egiten duten lanagatik baizik"
Ika-mika piztu dute Aitor Esteban EAJko presidenteak gaur goizean Radio Euskadin egin dituen adierazpenek. Buruzagi jeltzaleak ez du egoki ikusi AEK-k Korrikaren amaierako mezua idatzi eta irakurtzeko aukeratutako gazte taldea. Estebanen hitzetan, euskarak eduki behar zuen aniztasuna apurtu zuen atzoko bukaerako ekitaldiak, "zazpi mezu egileek ez dutelako aniztasun hori ordezkatzen, beren eremu ideologikoa ezker abertzalearen gertukoa delako".
"Manifestua irakurri zutenak ez ziren pertsona anonimo batzuk, EH Bilduren peto-petoak baizki", nabarmendu du EAJko buruak.
Horri erantzunez, Korrikako koordinatzaile Ane Elordik Euskadi Irratian nabarmendu du AEK-k ez dituela mezu egileak botoa zein alderdiri ematen diotenaren arabera hautatzen, "euskararen alde egiten duten lanagatik baizik".
"Aniztasuna erakutsi nahi izan dugu, horregatik zazpi lurraldeetako gazteak aukeratu ditugu, jatorri ezberdinetakoak, euskara ama hizkuntza izan ala ez jarri ditugu erdigunean", erantsi du.
Gainera, azaldu duenez, zorion mezu asko jaso dituzte gazteei ahotsa emateagatik, "pizkunde berri batera begira jartzeko une honetan, gazteak lehen lerrora ekarri ditugulako".
Zure interesekoa izan daiteke
AEK-k nabarmendu du Euskal Herriak "era masiboan" erakutsi duela euskara garela eta euskara izan nahi duela
24.a "Pizkundearen Korrika" izan dela azpimarratu du Ane Elordik, "pizkunde berri baterako lehen txinparta", eta adierazi du horixe islatu nahi izan dutela mezua Euskal Herriko zazpi gazteren esku utzita.
