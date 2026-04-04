El PNV reivindicará este domingo en la celebración del Aberri Eguna a Euskadi como "una patria viva" que aspira a ser "más nación" en el actual contexto de incertidumbre y defenderá los fueros y la voluntad libre y democráticamente expresada como la "base legitimadora" para un nuevo estatus político. Por su parte, EH Bildu centrará su mensaje en reclamar más soberanía y una República vasca e incidirá en su rechazo a la guerra.



Los partidos nacionalistas volverán a celebrar con diversos actos el Aberri Eguna, que siempre se celebra el Domingo de Resurrección, una fecha sobre la que se ha abierto el debate en torno a un posible cambio.



El propio presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, apuntaba esta semana que sería bueno, desde un "consenso amplio", modificar la fecha para que no se celebre durante las vacaciones de Semana Santa, aunque reconocía que, hoy por hoy, no lo parecía posible, si bien abogaba por hablar de esa posibilidad.



Por lo tanto, nuevamente este domingo el PNV volverá a celebrar este día y, como suele ser habitual, será en la Plaza Nueva de Bilbao, donde, a partir de las 11:00 horas, congregará a sus afiliados, simpatizantes y representantes institucionales.



Este Aberri Eguna, que será el segundo de Esteban como presidente del EBB y de Imanol Pradales como lehendakari, contará con sus intervenciones antes los asistentes, además de la de la encargada de Euskera y Cultura del Consejo Nacional de Euzko Gaztedi, Maider Irujo.



El PNV celebrará la 94 edición del Aberri Eguna bajo el lema "Aberria Bizi" para defender que Euskadi es "más que un territorio o más que un nombre" y que es una Euskadi que "late dentro de cada persona que la habita y la siente".