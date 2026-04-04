Aberri Eguna 2026
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El PNV defenderá "más nación" en el Aberri Eguna, mientras que EH Bildu y EH Bai pedirán "más soberanía"

Los partidos nacionalistas volverán a celebrar con diversos actos el Aberri Eguna. La formación jeltzale lo hará, como es habitual, en la Plaza Nueva de Bilbao, donde, a partir de las 11:00 horas, congregará a sus afiliados, simpatizantes y representantes institucionales. La coalición abertzale, por su parte, comenzará su acto con una manifestación, que partirá de los cines Golem de Pamplona a las 12:00 horas.

aberri eguna
Euskaraz irakurri: EAJk "are nazio handiagoa" defendatuko du Aberri Egunean, eta EH Bilduk eta EH Baik "subiranotasun gehiago" eskatuko dute
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El PNV reivindicará este domingo en la celebración del Aberri Eguna a Euskadi como "una patria viva" que aspira a ser "más nación" en el actual contexto de incertidumbre y defenderá los fueros y la voluntad libre y democráticamente expresada como la "base legitimadora" para un nuevo estatus político. Por su parte, EH Bildu centrará su mensaje en reclamar más soberanía y una República vasca e incidirá en su rechazo a la guerra.

Los partidos nacionalistas volverán a celebrar con diversos actos el Aberri Eguna, que siempre se celebra el Domingo de Resurrección, una fecha sobre la que se ha abierto el debate en torno a un posible cambio.

El propio presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, apuntaba esta semana que sería bueno, desde un "consenso amplio", modificar la fecha para que no se celebre durante las vacaciones de Semana Santa, aunque reconocía que, hoy por hoy, no lo parecía posible, si bien abogaba por hablar de esa posibilidad.

Por lo tanto, nuevamente este domingo el PNV volverá a celebrar este día y, como suele ser habitual, será en la Plaza Nueva de Bilbao, donde, a partir de las 11:00 horas, congregará a sus afiliados, simpatizantes y representantes institucionales.

Este Aberri Eguna, que será el segundo de Esteban como presidente del EBB y de Imanol Pradales como lehendakari, contará con sus intervenciones antes los asistentes, además de la de la encargada de Euskera y Cultura del Consejo Nacional de Euzko Gaztedi, Maider Irujo.

El PNV celebrará la 94 edición del Aberri Eguna bajo el lema "Aberria Bizi" para defender que Euskadi es "más que un territorio o más que un nombre" y que es una Euskadi que "late dentro de cada persona que la habita y la siente".

18:00 - 20:00

EH Bildu y EH Bai pedirán "un nuevo salto en el camino de la soberanía" 

Por otro lado, EH Bildu incidirá en que hay que "actuar como pueblo" y conformar "consensos amplios y mayorías políticas y sociales", para responder a los riesgos que hay que afrontar y a la "ofensiva de extrema derecha".

Además, la formación soberanista aprovechará, ante el "difícil" contexto internacional, para mostrar su rechazo a la guerra y defender "la soberanía de los pueblos". "Decimos sí a la soberanía de las naciones. Decimos sí a la autodeterminación de los pueblos. El diálogo, la negociación y el acuerdo son los medios para resolver los conflictos", señala en su declaración.

Por ello, está previsto que la ciudadana cubana Milagros Acea Alfonso, representante de la asociación Sierra Maestra e impulsora de la campaña Luz y Fuerza para Cuba, y el jurista y activista palestino Fouad Baker abran la manifestación convocada para ese día sosteniendo en sus manos el pájaro del cuadro Guernica de Picasso. 

Los actos programados por EH Bildu comenzarán con esa manifestación, que partirá de los cines Golem de Pamplona a las 12:00 horas y, una vez finalizada la marcha en el parque de la Taconera, se celebrará el acto político con la intervención del secretario general de la formación, Arnaldo Otegi.

Además de los actos de carácter político, EH Bildu ha programado también para hoy distintos actos culturales y musicales para todos los públicos en diferentes lugares de Pamplona.

EH Bildu contará este domingo con la presencia de diferentes fuerzas soberanistas y de izquierda del Estado español acompañarán a la formación en los distintos actos previstos. En concreto, se prevé la asistencia de representantes de ERC, Compromís, BNG, CUP, Més Per Mallorca, Més Per Menorca, Comunistes de Catalunya, Catalunya en Comú, Adelante Andalucía y Más Madrid.

18:00 - 20:00
Sumar reivindicará en el Aberri Eguna una "matria de derechos y soberanía energética"
Aitor Esteban llama a participar en el Aberri Eguna este domingo en Bilbao y a “vivir la patria vasca día a día"
EH Bildu y EH Bai pedirán "un nuevo salto en el camino de la soberanía" en el Aberri Eguna
Aberri Eguna EAJ-PNV EH Bildu Política

Te puede interesar

Manifestación de EH Bildu en Pamplona por el Aberri Eguna 2026. Europa Press 05/4/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu insiste en que caminará con "tranquilidad y contundencia" hacia la "cumbre" de la República vasca

Miles de personas han participado en la manifestación convocada por la izquierda independentista en Pamplona con motivo del Aberri Eguna. Tras la movilización, el secretario general Arnaldo Otegi ha señalado que "el proceso de liberación nacional y social subirá uno a uno los escalones hacia esa Euskal Herria socialista, laica, feminista, socialista y democrática". 

Cargar más
Publicidad
X