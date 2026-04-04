El PNV defenderá "más nación" en el Aberri Eguna, mientras que EH Bildu y EH Bai pedirán "más soberanía"
Los partidos nacionalistas volverán a celebrar con diversos actos el Aberri Eguna. La formación jeltzale lo hará, como es habitual, en la Plaza Nueva de Bilbao, donde, a partir de las 11:00 horas, congregará a sus afiliados, simpatizantes y representantes institucionales. La coalición abertzale, por su parte, comenzará su acto con una manifestación, que partirá de los cines Golem de Pamplona a las 12:00 horas.
El PNV reivindicará este domingo en la celebración del Aberri Eguna a Euskadi como "una patria viva" que aspira a ser "más nación" en el actual contexto de incertidumbre y defenderá los fueros y la voluntad libre y democráticamente expresada como la "base legitimadora" para un nuevo estatus político. Por su parte, EH Bildu centrará su mensaje en reclamar más soberanía y una República vasca e incidirá en su rechazo a la guerra.
Los partidos nacionalistas volverán a celebrar con diversos actos el Aberri Eguna, que siempre se celebra el Domingo de Resurrección, una fecha sobre la que se ha abierto el debate en torno a un posible cambio.
El propio presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, apuntaba esta semana que sería bueno, desde un "consenso amplio", modificar la fecha para que no se celebre durante las vacaciones de Semana Santa, aunque reconocía que, hoy por hoy, no lo parecía posible, si bien abogaba por hablar de esa posibilidad.
Por lo tanto, nuevamente este domingo el PNV volverá a celebrar este día y, como suele ser habitual, será en la Plaza Nueva de Bilbao, donde, a partir de las 11:00 horas, congregará a sus afiliados, simpatizantes y representantes institucionales.
Este Aberri Eguna, que será el segundo de Esteban como presidente del EBB y de Imanol Pradales como lehendakari, contará con sus intervenciones antes los asistentes, además de la de la encargada de Euskera y Cultura del Consejo Nacional de Euzko Gaztedi, Maider Irujo.
El PNV celebrará la 94 edición del Aberri Eguna bajo el lema "Aberria Bizi" para defender que Euskadi es "más que un territorio o más que un nombre" y que es una Euskadi que "late dentro de cada persona que la habita y la siente".
EH Bildu y EH Bai pedirán "un nuevo salto en el camino de la soberanía"
Por otro lado, EH Bildu incidirá en que hay que "actuar como pueblo" y conformar "consensos amplios y mayorías políticas y sociales", para responder a los riesgos que hay que afrontar y a la "ofensiva de extrema derecha".
Además, la formación soberanista aprovechará, ante el "difícil" contexto internacional, para mostrar su rechazo a la guerra y defender "la soberanía de los pueblos". "Decimos sí a la soberanía de las naciones. Decimos sí a la autodeterminación de los pueblos. El diálogo, la negociación y el acuerdo son los medios para resolver los conflictos", señala en su declaración.
Por ello, está previsto que la ciudadana cubana Milagros Acea Alfonso, representante de la asociación Sierra Maestra e impulsora de la campaña Luz y Fuerza para Cuba, y el jurista y activista palestino Fouad Baker abran la manifestación convocada para ese día sosteniendo en sus manos el pájaro del cuadro Guernica de Picasso.
Los actos programados por EH Bildu comenzarán con esa manifestación, que partirá de los cines Golem de Pamplona a las 12:00 horas y, una vez finalizada la marcha en el parque de la Taconera, se celebrará el acto político con la intervención del secretario general de la formación, Arnaldo Otegi.
Además de los actos de carácter político, EH Bildu ha programado también para hoy distintos actos culturales y musicales para todos los públicos en diferentes lugares de Pamplona.
EH Bildu contará este domingo con la presencia de diferentes fuerzas soberanistas y de izquierda del Estado español acompañarán a la formación en los distintos actos previstos. En concreto, se prevé la asistencia de representantes de ERC, Compromís, BNG, CUP, Més Per Mallorca, Més Per Menorca, Comunistes de Catalunya, Catalunya en Comú, Adelante Andalucía y Más Madrid.
Te puede interesar
Esteban responde a Ayuso que "catetada" es que su "principal reivindicación nacional sea tomarse una caña" y Otegi que "la aportación de los tuyos en Gernika fue la Legión Condor"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha crititicado horas antes las "ciegas, absurdas y catetas" las "pretensiones nacionalistas" para un traslado temporal del Guernica de Picasso a Euskadi.
PP y UPN, en respuesta al acto de EH Bildu en Pamplona: "Navarra nunca será vasca"
Sayas (PP) ha señalado que Navarra es “foral y española por historia, por ordenamiento jurídico y, sobre todo, porque es la voluntad de la inmensa mayoría de navarros”. Por su parte, Ibarrola ha destacado que UPN es la garantía de que "Navarra no será parte de la República Vasca".
La cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy se sienta en el banquillo por el caso Kitchen
Fernández Díaz estaba al frente del Ministerio del Interior cuando, según la Fiscalía, en 2013 se ideó desde la cúpula "una ilícita operación policial de inteligencia" para obtener pruebas del caso Gürtel en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas que pudiesen incriminar al partido y sus máximos dirigentes, y así "evitar" que acabasen en manos del juez.
Realizan más pintadas contra la Ertzaintza y señalando a un agente en particular en Amurrio
El campo de fútbol de la localidad alavesa de Amurrio ha amanecido este domingo con nuevas pintadas contra la Policía autonómica vasca y señalando a un ertzaina en particular. El Departamento de Seguridad ha condenado lo sucedido y ha denunciado que estas acciones atentan directamente contra los valores de la convivencia y la democracia.
EH Bai: "Hemos reivindicado que Euskal Herria es una nación y tiene derecho a decidir"
En el acto celebrado en Baiona, con motivo del Aberri Eguna, EH Bai ha destacado que Euskal Herria debe tener los mismos derechos que otras naciones porque también "es una nación".
EH Bildu insiste en que caminará con "tranquilidad y contundencia" hacia la "cumbre" de la República vasca
Miles de personas han participado en la manifestación convocada por la izquierda independentista en Pamplona con motivo del Aberri Eguna. Tras la movilización, el secretario general Arnaldo Otegi ha señalado que "el proceso de liberación nacional y social subirá uno a uno los escalones hacia esa Euskal Herria socialista, laica, feminista, socialista y democrática".
El PNV reclama en el Aberri Eguna una patria viva y un nuevo estatus
Miles de personas se han congregado en Bilbao para celebrar el Aberri Eguna, bajo el lema “Aberria Bizi”. Los jeltzales han reivindicado una Euskadi que avance y sea solvente. Esteban ha anunciado un acto político multitudinario para mayo, justo un año antes de las elecciones municipales y forales, y Pradales ha defendido el autogobierno.
Podemos defiende un Aberri Eguna que trasciende "cualquier posición excluyente"
Entiende el "legítimo" derecho al autogobierno como la posibilidad de decidir un proyecto de vida común y no como "la agitación de banderas".
Alain Iriart presenta este martes su proyecto para la Mancomunidad de Iparralde, con el que se enfrentará al liderazgo de Etchegaray
La votación será el 11 de abril. El alcalde de Bayona, Jean René Etchegaray lleva en el cargo desde 2017. Iriart representará la candidatura "Bil Gaiten" y en los próximo días se conocerá si Pello Etxeleku, alcalde de Kanbo, también se presenta.