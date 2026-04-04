Aberri Eguna

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EAJk "nazio handiagoa" aldarrikatuko du Aberri Egunean, eta EH Bilduk eta EH Baik "subiranotasun gehiago" eskatuko dute

Alderdi abertzaleek Aberri Eguna ospatuko dute Pazko igandean. Ohi bezala, Bilboko Plaza Barrian egingo du ekitaldi nagusia EAJk, 11:00etatik aurrera. Koalizio abertzaleak, bestalde, Iruñeko Golem zinemetatik abiatuko den manifestazioarekin abiatuko du eguneko egitaraua, 12:00etan.

aberri eguna
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

"Aberria bizi" goiburua aukeratu du EAJk Aberri Eguna ospatzeko, eta "are nazio handiagoa" izan nahi duela aldarrikatuko du. EH Bilduk, berriz, subiranotasun gehiago eskatuko du, "Zazpiak bat egin" lelopean, eta "Euskal Errepublika" aldarrikatuko du. Gerraren aurka duen jarrera ere berretsiko du. 

Alderdi abertzaleek, baina, ekitaldi ezberdinekin ospatuko dute berriro ere Aberri Eguna, Pazko egunean.

Horretaz mintzo, EAJren EBBko presidente Aitor Estebanek aste honetan bertan esan du "aukera ona" litzatekeela data aldatzea, Aberri Egunak eta Aste Santuko oporrek bat egin ez dezaten, nahiz eta gaur-gaurkoz ez duen halakorik proposatuko.

Gauzak horrela, urtero egin ohi duen bezala, Bilboko Plaza Barrian egingo dute jeltzaleek eguneko ekitaldi nagusia, 11:00etan. Besteak beste, militanteak eta erakundeetako ordezkariak bilduko dira bertan.

Esteban presidente karguan denetik eta Imanol Pradales lehendakari denetik EAJk egiten duen bigarren Aberri Eguna izango da honakoa. Maider Irujo Euzko Gaztediko Kontseilu Nazionaleko Euskara eta Kultura arduradunak hartuko du parte.

"Aberria bizi" lelopean ospatuko du Aberri Egunaren 94. edizioa EAJk, eta  "Euskadi izen edo lurralde bat baino gehiago" dela aldarrikatu du bertan.

18:00 - 20:00

"Subiranotasunaren bidean, jauzi berri bat" eskatuko dute EH Bilduk eta EH Baik 

Bestalde, EH Bilduk azpimarratuko du "herri gisa" jokatu behar dela, eta horretarako "akordioak eta gehiengo politiko eta sozialak" lortu behar direla, "eskuin muturraren erasoaldiari" aurre egin ahal izateko.

Gainera, gaur egungo "testuingutu zaila" kontuan hartuta, gerraren aurka eta "herrien subiranotasunaren alde" dagoela erakutsiko du koalizio abertzaleak. "Bai esaten diogu nazioen subiranotasunari. Bai esaten diogu herrien autodeterminazioari. Elkarrizketa, negoziazioa eta akordioa dira gatazkak konpontzeko bideak", esan dute ohar batean.

Urtero legez, manifestazio batek emango dio hasiera EH Bildu eta EH Bairen ekitaldiari. Iruñeko Golem zinemetatik abiatuko da protesta, 12:00etan. Behin manifestazioa Taconerara iritsita, ekitaldi nagusiari ekingo diote, Arnaldo Otegi idazkari nagusiak hitza hartuta.

Egitarau politikoa ez ezik, ekitaldi kulturalak ere iragarri ditu koalizio abertzaleak Aberri Egunerako, Nafarroako hiriburuko hainbat txokotan.

EH Bilduk Espainiako Estatuko indar subiranistak eta ezkerrekoak izango ditu aldamenean. Zehazki, ERC, Compromis, BNG, CUP, Mes Per Mallorca, Mes Per Menorca, Comunistes de Catalunya, Catalunya en Comu, Adelante Andalucia eta Mas Madrid alderdien ordezkariak bertaratuko dira.

18:00 - 20:00
Aberri Eguna EAJ EH Bildu Politika

Gehiago ikusi
Publizitatea
X