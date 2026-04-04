EAJk "nazio handiagoa" aldarrikatuko du Aberri Egunean, eta EH Bilduk eta EH Baik "subiranotasun gehiago" eskatuko dute
Alderdi abertzaleek Aberri Eguna ospatuko dute Pazko igandean. Ohi bezala, Bilboko Plaza Barrian egingo du ekitaldi nagusia EAJk, 11:00etatik aurrera. Koalizio abertzaleak, bestalde, Iruñeko Golem zinemetatik abiatuko den manifestazioarekin abiatuko du eguneko egitaraua, 12:00etan.
"Aberria bizi" goiburua aukeratu du EAJk Aberri Eguna ospatzeko, eta "are nazio handiagoa" izan nahi duela aldarrikatuko du. EH Bilduk, berriz, subiranotasun gehiago eskatuko du, "Zazpiak bat egin" lelopean, eta "Euskal Errepublika" aldarrikatuko du. Gerraren aurka duen jarrera ere berretsiko du.
Alderdi abertzaleek, baina, ekitaldi ezberdinekin ospatuko dute berriro ere Aberri Eguna, Pazko egunean.
Horretaz mintzo, EAJren EBBko presidente Aitor Estebanek aste honetan bertan esan du "aukera ona" litzatekeela data aldatzea, Aberri Egunak eta Aste Santuko oporrek bat egin ez dezaten, nahiz eta gaur-gaurkoz ez duen halakorik proposatuko.
Gauzak horrela, urtero egin ohi duen bezala, Bilboko Plaza Barrian egingo dute jeltzaleek eguneko ekitaldi nagusia, 11:00etan. Besteak beste, militanteak eta erakundeetako ordezkariak bilduko dira bertan.
Esteban presidente karguan denetik eta Imanol Pradales lehendakari denetik EAJk egiten duen bigarren Aberri Eguna izango da honakoa. Maider Irujo Euzko Gaztediko Kontseilu Nazionaleko Euskara eta Kultura arduradunak hartuko du parte.
"Aberria bizi" lelopean ospatuko du Aberri Egunaren 94. edizioa EAJk, eta "Euskadi izen edo lurralde bat baino gehiago" dela aldarrikatu du bertan.
"Subiranotasunaren bidean, jauzi berri bat" eskatuko dute EH Bilduk eta EH Baik
Bestalde, EH Bilduk azpimarratuko du "herri gisa" jokatu behar dela, eta horretarako "akordioak eta gehiengo politiko eta sozialak" lortu behar direla, "eskuin muturraren erasoaldiari" aurre egin ahal izateko.
Gainera, gaur egungo "testuingutu zaila" kontuan hartuta, gerraren aurka eta "herrien subiranotasunaren alde" dagoela erakutsiko du koalizio abertzaleak. "Bai esaten diogu nazioen subiranotasunari. Bai esaten diogu herrien autodeterminazioari. Elkarrizketa, negoziazioa eta akordioa dira gatazkak konpontzeko bideak", esan dute ohar batean.
Urtero legez, manifestazio batek emango dio hasiera EH Bildu eta EH Bairen ekitaldiari. Iruñeko Golem zinemetatik abiatuko da protesta, 12:00etan. Behin manifestazioa Taconerara iritsita, ekitaldi nagusiari ekingo diote, Arnaldo Otegi idazkari nagusiak hitza hartuta.
Egitarau politikoa ez ezik, ekitaldi kulturalak ere iragarri ditu koalizio abertzaleak Aberri Egunerako, Nafarroako hiriburuko hainbat txokotan.
EH Bilduk Espainiako Estatuko indar subiranistak eta ezkerrekoak izango ditu aldamenean. Zehazki, ERC, Compromis, BNG, CUP, Mes Per Mallorca, Mes Per Menorca, Comunistes de Catalunya, Catalunya en Comu, Adelante Andalucia eta Mas Madrid alderdien ordezkariak bertaratuko dira.
EH Bai: "Euskal Herria nazio bat dela eta erabakitzeko eskubidea duela aldarrikatu dugu Aberri Egunean"
Baionan egin duen ekitaldian, Euskal Herria Baik nabarmendu du beste nazio batzuek duten eskubide berdinak izan behar dituela Euskal Herriak ere, "nazio bat delako".
EAJk aberri bizia eta estatus berria eskatu ditu Aberri Egunean
Milaka pertsona bildu dira Bilbon, Aberri Eguna ospatzeko, “Aberria Bizi” lelopean. Aurrera egingo duen Euskadi aldarrikatu dute jeltzaleek. Estebanek ekitaldi politiko jendetsua iragarri du maiatzerako, udal eta foru hauteskundeak baino urtebete lehenago, eta Pradalesek autogobernuaren defentsa egin du.
EH Bilduk esan du "lasai" baina "sendo eta irmo" jardungo duela, Euskal Errepublika helburu
Iruñean ospatu du ezker independentistak Aberri Eguna. Milaka pertsonak parte hartu dute Nafarroako hiriburuko erdigunea zeharkatu duen manifestazioan. Horren ostean, Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkari nagusiak esan duenez, "lasaitasunez eta herriaren oxigenoarekin, gailurrera helduko gara".
