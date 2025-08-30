AZPIEGITURAK
Puentek ziurtatu du Renfe "negoziatzeko eta hitz egiteko prest" dagoela Talgori irtenbide bat emateko

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Garraio ministroak EFEri egindako adierazpenetan esan duenez, gaia "oraindik konpontzeko dago", eta "konpainia espainiarra izaten jarraitzea" eta "irtenbide industriala izatea" espero duela erantsi du, "Talgo ez baita edozein enpresa, gure herriarentzat interesgarria da arrazoi askorengatik".

