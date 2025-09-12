Elektrifikazioa
Euskadira iritsiko den zenbatekoa jakin zain, Eusko Jaurlaritzak elektrifikazioan aurreikusitako inbertsioa txalotu du

18:00 - 20:00
Mikel Jauregi.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Mikel Jauregi Industria sailburua pozik agertu da Rajoyren garaian ezarritako inbertsio-mugak ezabatzeko formulak aurkitu dituelako Espainiako Gobernuak, eta, aldi berean, positibotzat jo du inbertsio-hazkundea neurri handi batean industriari zuzenduta egotea. Datorren astean aldebiko bilera bat egingo dute bi administrazioek, proposamenaren xehetasunak zehazteko. 

Espainiako Gobernuak sare elektrikoetan 13.590 milioi euroko inbertsioa egitea aurreikusi du 2030era arte, % 65 gehiago
Eusko Jaurlaritza Elektrizitatea Industria Ekonomia

