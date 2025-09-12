Euskadira iritsiko den zenbatekoa jakin zain, Eusko Jaurlaritzak elektrifikazioan aurreikusitako inbertsioa txalotu du
Mikel Jauregi Industria sailburua pozik agertu da Rajoyren garaian ezarritako inbertsio-mugak ezabatzeko formulak aurkitu dituelako Espainiako Gobernuak, eta, aldi berean, positibotzat jo du inbertsio-hazkundea neurri handi batean industriari zuzenduta egotea. Datorren astean aldebiko bilera bat egingo dute bi administrazioek, proposamenaren xehetasunak zehazteko.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Espainiako Gobernuak 13.590 milioiko inbertsioa proposatu du sare elektrikoan 2030era arte, % 65 gehiago
Proposamenaren arabera, 14 aldiz handiagoa izango da kontsumitzaile berrientzako garraio-sarerako sarbidea, 27,7 gigawattera arte (GW), eta garrantzi berezia izango dute industriak (9 GW), hidrogeno berdeak (13,1 GW) eta datu-zentroek (3,8 GW). Sorreran, 150 GW fotovoltaiko, 60 GW eoliko eta 100 GW biltegiratze baino gehiagoko eskaerak erregistratu dira.
Gasteizko lorazainek 5.000 sinadura aurkeztu dituzte gatazka konpontzeko bidean Udalaren "benetako inplikazioa" eskatzeko
Martxotik greban dauden Enviser enpresako enpresa batzordeak 5.098 sinadura eraman ditu gaur San Martingo udal bulegoetara. Gasteizko Udalaren inplikazio handiagoa eskatu dute langileek, eta herritarrengandik jaso duten babesa eskertu dute.
KPIa hamarren bat hazi da Euskadin, % 2,8raino, eta bi hamarren jaitsi Nafarroan, % 2,5eraino
Urte arteko tasan, ordea, bi hamarren jaitsi da prezioen indize orokorra Euskadin abuztuan.
Sabadelleko kontseiluaren arabera, BBVAren eskaintza ez da nahikoa, eta ez onartzeko gomendatu die akziodunei
Horren ustez, akzioak erosteko eskaintza "oldarkorra" da, "ez du bankuaren akzioen berezko balioa behar bezala jasotzen", eta Sabadellen proiektua "nabarmen gutxiesten du".
Merkatuek esperotakoa betez, % 2an mantendu ditu EBZk interes-tasak
Europako Banku Zentralak berretsi du inflazioa % 2ko helburuan egonkortzeko "erabakia" duela epe ertainera, eta, horretarako, tasak finkatzeko orduan, datuen araberako ikuspegia "bileraz bilera" aplikatuko dela.
Eusko Jaurlaritzak siderurgiako, makina-erremintako eta automobilgintzako muga-zergei buruzko mahaiak jarriko ditu martxan
Muga-zergen maparen "azken argazkiaren" faltan, Eusko Jaurlaritzaren kalkuluen arabera, EAEk AEBra egiten dituen esportazioek 349 milioi euro inguruko gainkostua izan dezakete, eta salmentek 700 milioi euro inguru egin dezakete behera, BPGa % 0,33 jaitsita. Salmenten murrizketa % 22-27koa izango litzateke kaltetutako produktuetan.
Kongresuak atzera bota du lanaldia murrizteko proiektua, PP, Vox eta Juntsen botoekin
Hiru alderdion baturari esker, Yolanda Diaz Lan ministroaren legealdiko proiektu izarrak bere bidea amaitu du Kongresuan. Bere hitzartzean, gogor mintzatu da Sumarreko burua, bereziki Juntsen aurka, eta ohartarazi du "borroka hau kalean irabazita" dagoela.
Olarizuko zelaian leuntzeko lanak geldiarazteko agindu du Lan Ikuskaritzak, "legez kanpokoak direlako"
Gasteizko Udalak kontratatutako traktore batek belarra zanpatzen aritu da gaur goizean, eta sindikatuek salatu dute lan hori greban dauden lorezainei dagokiela.
Maderas de Llodio enpresak bere 151 langileetatik 39 kaleratu nahi ditu
Enpresa batzordeak —LABk hiru ordezkari ditu eta ELAk, CC.00.k eta UGTk, bina— "kaleratze kolektiboa bertan behera" uzteko eskatu dio zuzendaritzari. Datorren asterako mobilizazioak deitu dituzte.