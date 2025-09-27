LAN-GATAZKA
Manifestazio jendetsua Azkoitian, Juaristi eta Aitek enpresetako langileek bizi duten egoera salatzeko

Multitudinaria manifestación en Azkoitia por la situación que atraviesan los trabajadores de las empresas Juaristi y Aitek
18:00 - 20:00
EITB

Juaristi, makina-erremintaren sektoreari lotutako enpresa da. Hari lotuta sortu zen Aitek, eta bien artean 130 langileri ematen diete lana. Beharginek salatu dutenez, hilabeteak daramatzate aldi baterako lan-erregulazioan, dirua zor diete, eta azken hilabeteetan 50 lanpostu galdu dira.

