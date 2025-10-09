Lan-gatazka
Gasteizko lorezainak gaur itzuli dira lanera, sei hilabete baino gehiago greban egon ondoren

Tras firmar este martes el acuerdo, la representación sindical de la plantilla salió satisfecha de la sede de Relaciones Laborales. El acuerdo, cerrado con la empresa Enviser, ha logrado el apoyo de la mayoría de los trabajadores, e incluye una subida salarial del 25 % y una reducción de jornada, entre otras medidas.
EITB

Azken eguneratzea

Akordioa sinatu eta hura eskuetan, pozik atera ziren atzo Lan Harremanen egoitzatik. Enviser enpresarekin itxitako akordioak langileen gehiengoaren babesa lortu du, eta % 25eko soldata-igoera eta lanaldia murriztea jasotzen ditu, besteak beste.

