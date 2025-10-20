Diru-sarrera txikienak dituzten autonomoen kuotak izoztea proposatuko du Gizarte Segurantzak, 2026rako
"Ministerioa lantzen ari den proposamena egiteko kolektiboari entzuten ari zaio, eta datorren urterako lehenengo hiru kuotak izoztea dakar", adierazi du Elma Saizek, Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroak.
Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak diru-sarrera txikienak dituzten autonomoen kuotak izoztea proposatu du. Horrela, Ministerioak aldatu du joan den astean hartutako erabakia; alegia, 2026an autonomoen kuotak igotzea. El Pais egunkarian eman du horren berri ministroak.
"Ministerioa lantzen ari den proposamena egiteko kolektiboari entzuten ari zaio, eta datorren urterako lehenengo hiru kuotak izoztea dakar", adierazi du ministroak. Erabakiaren funtsa "sektore ahulenekiko sentsibilizazioa" bermatzea dela gaineratu du Saizek.
Ministroak elkarrizketa horretan adierazi duenez, bizitza osoan zehar lan egin eta gero erretiroa hartzen duen autonomoek batek askoz gutxiago kobratzen du soldatapeko batek baino; hain zuzen, 650 euro gutxiago. Hori horrela, ministroak azpimarratu du "kotizazioak direla arrakala hori arintzeko modu bakarra".
"Ni neu jarri nintzen pankartaren atzean, autonomoa nintzenean, (Jose Maria) Aznarren agintaldietan, diru-sarreren benetako kotizazioa aldarrikatzen, norberak irabazten duenagatik kotizatzea lortzeko. Hori 2022an konpondu zen, Kongresuan, aldeko 260 botorekin bozkatuzen legea, PPren botoekin ere. Lege hura autonomoen ordezkaritza handieneko elkarte guztiek ere babestu zuten (ATA, UPTA eta Uatae)", azaldu du Saizek.
Hala ere, ministroak dio Gobernuak ez duela "inola ere" diru-sarreren araberako kotizazio-sistemaren legea indargabetzea planteatzen; izan ere, "urte asko behar izan ditugu lege hori aurrera ateratzeko".
Astelehen honetan, 11:30ean, bilduko da berriro Gizarteratze Ministerioa ATA, UPTA eta Uatae erakunde autonomoekin eta gizarte-eragileekin. Bilera horretan, autonomoek hurrengo urteetan ordaindu beharko dituzten kuotak eztabaidatzen jarraituko dute.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Eusko Jaurlaritzak eta Poloniako Gobernuak Europaren autonomia estrategikoa bultzatzearen alde egin dute
Astelehen honetan Bilbon egin duten Euskadi-Polonia Foroan aztergai izan dute, besteak beste, itsasoko energia eolikoan eta teknologia garbietan lankidetzan aritzea, baita teknologia aeroespazialetan eta azpiegitura adimendunetan eta logistikoan ere.
Senide baten heriotzagatiko baimena ahaidea hil eta lau astera hartu ahal izango da
Lan Ministerioaren proposamenak zainketa aringarrietarako baimen berria ere zehazten du, eta 15 egunera arteko iraupena izango du.
Tradisnako garraiolari nafarrek protesta egin dute A-68an
Tradisna Nafarroako garraiolarien elkarteak mobilizazioekin jarraitzen du. Gaur A-68 autobidean egin dute protesta. Besteak beste, bidesariak kentzeko eta fiskalitatea beste erkidegoetan dutenarekin parekatzeko eskatzen dute.
Bitcoin bidezko ordainketak onartzen dituen EBko lehen azoka izango da Barakaldokoa
Azaroaren 18an iritsiko da Barakaldoko merkatura ordainketak kriptotxanponak edo bestelako sistema digitalak erabiliz egiteko aukera, eta bertako postu gehienetan onartuko dituzte.
Zer gertatuko da orain BBVA eta Sabadellekin? Massimo Cermelli ekonomialariak gakoak eman dizkigu
Massimo Cermelli Deustuko Unibertsitateko Ekonomia irakaslearen arabera, BBVA eta Sabadellekin gertatu denak argi utzi du erosteko eskaintza oldarkorrek ez dutela Espainiako merkatuan funtzionatzen.
Euskadin duen presentzia indartzen jarraitzeko deia egin dio Eusko Jaurlaritzak BBVAri
Sabadellen akzioak erosteko eskaintza publikoaren bidea amaitu ostean Lehendakaritzako iturriek gogoratu dutenez, "bi enpresa pribaturen arteko operazioa zena akziodunek erabaki behar zuten eta erabaki dute". Hala ere, "finantza-sektore sendo, lehiakor eta errotua izatea ona eta beharrezkoa" dela nabarmendu du, bai Euskadiko ekonomiarentzat, bai Kataluniakoarentzat.
EAEko langabezia tasa % 6,8ra igo da hirugarren hiruhilekoan, 12.500 langabe gehiago zenbatuta
Azken urtean, landunen kopuruak gora egin du (8.400 landun gehiago), eta langabezia tasa % 7,2tik % 6,8ra murriztu da.
Torresek ez du dimititzeko asmorik, BBVAk Sabadell erosteko ahaleginak porrot egin arren
BBVAko presidenteak azaldu duenez, administrazio kontseiluak hartu ditu erabaki guztiak, eskaintza aurkeztearena barne.
EAEko langabezia tasa % 5,7ra jaitsi da bigarren hiruhilekoan, 13.200 langabe gutxiago zenbatuta
Azken urtean, landunen kopuruak gora egin du (17.600 pertsona gehiago), eta langabezia tasa % 7,5etik % 5,7ra murriztu da.