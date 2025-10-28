ENERGIA BERRIZTAGARRIAK
Asensio: Itsaraz parke eolikoaren proiektuak "ez zituen beharrezko ingurumen baldintzak betetzen"

Norvegiako Statkraft enpresak Aramaion eta Eskoriatzan eraikitzeko asmoa zuen proiektua baztertzeko Espainiako Gobernuak hartutako behin betiko erabakia "bat dator" Eusko Jaurlaritzaren irizpidearekin, Gipuzkoako ahaldun nagusiorde eta Jasangarritasun diputatuaren esanetan. 

Aerogeneradores en la Sierra de Elguea parque eólico parke eolikoa

Parke eoliko bat, artxiboko irudi batean. Argazkia: Mikel Arrazola (Irekia)

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak behin betiko baztertu du Itsaraz parke eolikoaren proiektua, Norvegiako Statkraft enpresak Aramaion eta Eskoriatzan eraikitzeko asmoa zuena.

Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako ahaldun nagusi orde eta Jasangarritasun diputatuak adierazi duenez, proiektuak "ez zituen beharrezko ingurumen baldintzak betetzen". 

Urte honen hasieran Trantsizio Ekologikorako Ministerioak proiektuari buruzko ingurumen txosten negatiboa plazaratu zuen, eta horren ondotik etorri da orain Espainiako Gobernuaren erabakia. 

Donostian kazetarien galderei erantzunez Asensiok azaldu duenez, Espainiako Gobernuaren erabakia "bat dator" Eusko Jaurlaritzaren irizpidearekin.

Statkraft enpresak zortzi aerosorgailu jarri asmo zituen (172 metroko diametroa eta 200 metroko altuerakoak). Eraiki izan balitz, 60,4 megawatt ekoizteko gaitasuna izango zuen. 

