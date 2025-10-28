2026ko aurrekontuak
Nöel d'Anjou: "Aurrekontu hauek eraldaketarako, babeserako eta aurrera egiteko tresna dira"

Nöel d'Anjou
18:00 - 20:00
Nöel d 'Anjou. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Ogasun eta Finantza sailburuak adierazi du gaur aurkeztu duen aurrekontu proiektuak hiru objektibori erantzuten diela: zerbitzu publikoen sendotzea eta kontsolidatzea, herritarren kezkei erantzuna ematea eta etorkizuneko eraldaketetarako eta erronketarako prestatzea.

