Eusko Jaurlaritzak 596 milioiko aurrekontu izango du 2026an, inoizko altuena, 3.669 etxebizitza sustatzeko
Etxebizitza eta Hiri Agenda Sailak 2026rako kontuak aurkeztu ditu, aurreko urtean baino % 14 altuagoak. Denis Itxaso sailburuak iragarri du 1.700 etxebizitza babestu baino gehiago jarriko direla martxan, eta Visesa baliabide propio gisa onartuko dutela.
Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak bere sailaren 2026rako aurrekontu proiektua aurkeztu du Legebiltzarrean. "Borroka posizioan" dauden kontuak direla esan du, eta etxebizitza "Jaurlaritzaren lehentasunen erdigunean" jartzen dute.
Sailaren eta Alokabide eta Visesa sozietate publikoen aurrekontu bateratua 596,1 milioi eurokoa da, hau da, 2025ean baino % 14 gehiago. Kopuru horretatik 502,2 milioi sailari berari dagozkio, aurreko ekitaldian baino % 11,2 gehiago.
"Euskadin etxebizitza ezin da pribilegio bat izan, legez onartutako eskubide bat da eta gizarte-ongizateko euskal sistemaren zutabe bat", gogorarazi du Itxasok, eta plan berriak "etxebizitza publikoaren eraikuntzaren erronka ikaragarriari erantzutea" bilatzen duela azpimarratu du.
2026an babes publikoko 1.713 etxebizitza eta zuzkidura-bizitoki berri jarriko dira martxan; horietatik 850 Gipuzkoan egongo dira, 458 Bizkaian eta 158 Araban. Guztira, 3.669 etxebizitza eta bizitoki egingo dira datorren ekitaldian.
Lurraldeka, Gipuzkoak izango du bultzadarik handiena: 1.672 etxebizitza obretan eta 666 proiektu berri Donostia, Irun, Ordizia, Andoain, Zumarraga eta Beizamaren artean banatuta. Bizkaian, 1.107 etxebizitza egingo dira, batez ere Bilbon, Sestaon eta Getxon; Araban, berriz, 890 etxebizitza, eta sustapen berriak Gasteizen.
Alokairu-programak aurrekontuaren % 75 hartuko du, 343,6 milioirekin, eta Bizigune eta Gaztelagun bezalako programetara bideratuko da. Gaztelagun % 15 haziko da 28,2 milioiraino, 9.500 gazte onuradun izateko eta etxebizitzen erdia 36 urtetik beherakoentzat erreserbatzeko.
Berritasunen artean, Itxasok iragarri du lanak hasiko direla Euskadik Etxebizitzaren lehen Lurralde Plan Sektoriala (LPS) izan dezan. Plan hori udalaz gaindiko plangintza-tresna da, eta lurralde osoko politika publikoak bideratuko ditu. Gainera, sailburuak aurreratu du Visesa berezko bitarteko bihurtzeko asmoa duela, etxebizitza publikoen sustapena arintzeko.
"2026ko aurrekontuak gure garaiko erronka handiari aurre egiteko dugun gaitasuna indartzen du: etxebizitza duin, justu eta iraunkor bat lortzeko aukera bermatzea", amaitu du Itxasok.
